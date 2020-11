A solo diez días de dar a luz al pequeño Máximo, Luisa Fernanda mostró cómo está su cuerpo.

Luisa Fernanda W publica foto donde deja ver el cuerpazo que tiene tras dar a luz

Y es que apareció de nuevo en redes para mostrar cómo va su recuperación.

La influencer mostró su figura a través de Instagram, en una imagen donde muchos quedaron sorprendidos.

Manifestó sentirse contenta por ser mamá y además dijo el truco para verse así.

Dijo que es gracias a la lactancia que se ve así.

También dijo que es gracias a la alimentación y la hidratación.

"lo que más me ha servido es hidratarme muy bien, por estos días no estoy haciendo actividad física, solo me estoy alimentando muy bien comiendo buena proteína, carbohidratos, y vegetales, es todo" apuntó.