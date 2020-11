Kel Calderón se escapó a la playa con quien sería su nuevo pololo

Bahía Inglesa es un balneario ubicado en la costa del desierto de Atacama, al norte de Chile. Es todo un paraíso que la influencer Kel Calderón visitó este fin de semana para darse un descanso. Desde su cuenta en Instagram dejó algunos registros, y aunque fue cautelosa, evidentemente no viajó sola.

La hija de Raquel Argandoña, quien se dio a conocer desde muy joven en el mundo de los espectáculos, compartió una imagen en traje de baño a modo de selfie y otra que claramente se la tomaron. Pese a no compartir nombres ni mencionar a alguien en los posteos, todos sospechan de quién se trata.

Kel Calderón y… ¿un romántico viaje?

Además de descansar, la artista de 29 años habría aprovechado los días para pololear con "Toto" Torrealba. El odontólogo, que se le vincula con Kel Calderón desde 2017, también difundió imágenes desde Bahía Inglesa, lo que a muchos les dejó una reveladora pista: ¡Están juntos!

Cabe recordar que hace tres años Kel Calderón terminó su relación con el ex chico reality Pangal Andrade. En 2019, él mismo contó los detalles del quiebre afirmando que "somos de mundos distintos". También se autocriticó al mencionar: "No era cariñoso. Puede que haya impuesto mi estilo de vida. Siempre he sido egoísta".

Pero esto quedó en el pasado. La licenciada de Derecho vive un discreto pololeo con Torrealba, quien en sus tiempos libres se desempeña como DJ. Incluso tiene vínculos familiares con Raúl Torrealba, actual alcalde de Vitacura.

Lo que desató las sospechas sobre este viaje juntos son las 'stories' de Toto en su cuenta de Instagram. Y es que en una de ellas publicó una imagen de la playa acotando que estaba en Bahía Inglesa. Por si fuese poco, las fotos se compartieron simultáneamente.

"Esto e’ un Party por debajo ‘el agua. Demasiado calor como para vestirse hoy", expresó Kel Calderón en su postal en trabajo de baño. La usuaria @anifv, como muchos otros, se percató de la coincidencia y se atrevió a comentar: "Justo mi amigo @tototorrealba anda por ahí mismo".

El aparente romance que ambos sostienen no es materia nueva, pues se les relaciona como pareja desde 2017. Sin embargo, ninguno de los dos famosos ha querido confirmar o negar su situación sentimental.

Esta es la imagen de Toto Torrealba que levantó todas las sospechas - Instagram @tototorrealba

Mensaje político

En unas de sus imágenes desde Bahía Blanca, la hija de Raquel Argandoña soltó un comentario inesperado. La influencer celebró la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pero más que festejar el triunfo del candidato demócrata, destacó la derrota de Trump.

También se mostró feliz que una mujer, Kamala Harris, sea por primera vez en la historia vicepresidenta de USA. "Así de feliz estoy de que se vaya Trump y de que USA tenga su primera mujer como vice", junto a la etiqueta #ByeByeTrump.

Las reacciones no se hicieron esperar, pero curiosamente sus seguidores se vieron más atraidos por las lindas zapatillas que viste, que su texto alusivo al momento político de Estados Unidos.

Con este atractivo atuendo, la actriz disfrutaba de la playa en Bahía Inglesa - Instagram @k3lcalderon

Kel Calderón ha protagonizado en distintos programas y shows de televisión. En 2007 debutó en la pantalla chica con la serie juvenil Karkú, transmitida por TVN. Luego fue panelista del matinal Gente como Tú, para Chilevisión, y ha participado en concursos como Fiebre de baile y El baile en TVN.

Para aquel entonces, con tan solo 17 años, la artista se sometió a una cirugía impensada. Kel Calderón decidió hacerse una lipo-escultura para reducir la zona de su cintura. Más adelante volvió a la televisión para participar en programas como Acoso Textual, Caiga quien caiga, Las Argandoña y Maldita Moda, ya en 2017.

