"Estoy agotada": Hija de Pamela Díaz muestra las despiadadas críticas que recibe en redes por su cuerpo

Trinidad Neira ha estado sufriendo los descargos de algunos usuarios en redes sociales, quienes la critican por su cuerpo, por la relación que mantiene con su madre y la supuesta oposición que tendría hacia la relación de Díaz con Jean Philippe Cretton. Temas que no tienen ninguna relación entre sí, pero que algunos malintencionados se han encargado de unir para lastimar la autoestima de la joven.

Cansada del hostigamiento en redes sociales, la hija de Pamela Díaz y el futbolista Mauricio Neira, salió a pedir que la dejen tranquila y la respeten. Además, argumentó que las críticas que recibe no tienen ningún asidero.

"A mí sinceramente no me gusta hablar, ni escribir por estas cosas, pero creo que sinceramente ya me aburrí de estos mensajes", comenzó escribiendo la hija de la animadora de Chilevisión en sus stories.

Neira contó que "últimamente varias personas me han mandado mensajes así, me da mucha lata porque yo no le he faltado el respeto a nadie", escribió junto a algunos de los mensajes que le llegan a su red social.

La joven aclaró que jamás ha tenido problemas con la relación sentimentimental que mantiene actualmente su madre con el rostro de Yo soy.

"Yo con mi mamá siempre hemos tenido una relación madre e hija en la cual siempre nos reímos y nos agarramos pal we…", agregó.

"Lo otro, yo nunca he dicho nada en ‘contra’ de la relación de mi mamá, al contrario, me encanta verla feliz. Sé que no tengo porque dar explicaciones o lo que sea, pero realmente estoy agotada de que hablen sin saber y de que me traten de esa manera, porque mi cuerpo no les hizo nada", complementó la estudiante.

"Mantenida", "Anda a comerte los postres", "Estás celosa de tu madre que es una mujer", "Gorda lechona", son solo fragmentos de algunos de los mensajes que ha recibido.

Trini reacciona a video de Jean Philippe

Las críticas hacia la hija de La Fiera sorprenden todavía más, cuando ella misma hizo pública su reacción positiva ante un video publicado por Jean Philippe Crettón junto a su madre en Cancún.

Tras largos meses de pandemia y cuarentena, la nueva pareja de enamorados emprendieron un viaje solos a México, del cual compartieron variados registros en sus redes sociales.

Uno de ellos fue un video publicado por el músico, donde aparece abrazado por Pamela Díaz, quien lo besa en la cara. El romántico clip se llenó de comentarios tanto de famosos como de sus seguidores, destacando el de Trini Neira, quien se limitó a postear un emoji rodeado de corazones.

La reacción de la hija de Manuel Neira, fue tomada como una venia de parte de ella a la relación de su madre, incluso hubo algunas seguidoras que aseguraron envidiarla por su "padrastro".

"Cualquiera quisiera tener un padrastro como ese 🔥", "jajaja quiero un padrastro asiiii 😭", "@trini.neira eres tan linda como tú mamá!!! Siempre debes estar orgullosa de ella 🌷🌷", fueron algunos de los comentarios que recibió.

