Greeicy Rendón fue víctima de brujería: "Donde yo llegaba la gente se iba"

Una complicada experiencia que le despertó hasta sentimientos suicidas debió afrontar la cantante Greeicy Rendón en el pasado. Actualmente es una artista que saborea la miel de la fama, sin embargo, la envidia que rondaba en su alrededor la atormentó en actos de brujería.

La intérprete de "Amantes" ya no sentía deseo de bailar o cantar, proyectos que le apasionaban. Su personalidad estaba escondida y solo tenía espacio para llorar. Tal como ella lo cuenta: "Era una cosa que no podía controlar".

Greeicy Rendón luchó contra las brujerías

"Donde yo llebaba la gente se iba, pero no intencional, yo llegaba y me quedaba sola", detalló la también actriz. La fe y oración estaban bloqueadas de su corazón, y en ocasiones se sentaba sin tener control alguno sobre su cuerpo y mente.

"Llegué a la casa y duré una hora sentada, como un ente, pensando en nada. Cuando pasaron como dos horas y yo decía qué pasa, qué hago aquí sentada", relató Greeicy Rendón. "Me levantaba a las 4:00 de la mañana a llorar y llorar, pero como cuando uno llora desgarrado. Me sentía muy mal".

Greeicy narró su experiencia cuando fue víctima de brujería. Parte 1 pic.twitter.com/qRb1rWG89Q — Pille pues (@PuesPille) November 9, 2020

En sus extraños transes, la cantante afirmó que "sentía ganas de morirme, de suicidarme (…) Y al tiempo pensaba que algo me está pasando, yo por qué pienso esto, por qué quiero renunciar a mis proyectos".

"A mí me encanta bailar, me encantan los animales, la música y todo eso me fastidiaba, era muy raro lo que me pasaba", reveló la pareja del cantante Mike Bahía. "Me está dando depresión lo que más amo, estoy pretendiendo dejar lo que me hace feliz. Esto no es normal, pero no podía evitarlo, era una cosa que me controlaba", agregó.

Greeicy narró su experiencia cuando fue víctima de brujería. Parte 2 pic.twitter.com/J6NcCG9dOc — Pille pues (@PuesPille) November 9, 2020

Envidia de dos personas cercanas

En vista de la situación, Greeicy Rendón decidió buscar un guía espiritual. "Las depresiones eran demasiado, o alguien me ayuda o voy a enloquecer", cuenta la famosa cantante colombiana.

Respecto a las brujerúas, aclaró que "yo no lo creía del todo hasta que me pasó y existe, les digo que sí existe. Me pasaban cosas demasiado raras". Destacó la rareza de los sueños y ruidos que sentía diariamente.

Cuando acudió a la ayuda espiritual, se llevó una inimagibale sorpresa. "Más que por desepero fui con curiosidad. Y me dice el nombre de la persona y no puede ser… no puede ser que me esté dando el nombre de la persona que yo creo. Y además otra persona que había trabajado hace muchos años atrás conmigo".

Greeicy narró su experiencia cuando fue víctima de brujería. Parte 3 pic.twitter.com/EV0TJiFLLs — Pille pues (@PuesPille) November 9, 2020

Reveló además que ha debido encontrarse a las personas que le mencionaron. "Un par de veces y es muy fuerte cómo ella ya ni me mira a los ojos. Yo creo que ya sabe que yo sé, pero a mí me da más pesar por ese tipo de personas", expresó Greeicy Rendón. "Cuando tienes un ángel tan grande despiertas mucha envidia", aseguró.

Sus logros artísticos

Desde 2012, la intérprete de 28 años ha sido nominada en reiterados eventos por sus actuaciones y temas musicales. En 2014 fue galardonada como "Mejor Actriz de Reparto" por la serie 'Las Vega's" en los premios TVyNovelas. Y en 2018 recibió el trofeo a "Artista con más actitud" durante los MTV Millennial Awards.

Ha participado en más de 10 telenovelas con actuaciones estelares, especiales y recurrentes. 2017 lanzó el sencillo "Amantes", en colaboración con Mike Bahía, quien además es su pareja. El tema logró el éxito que necesitaba para impulsar su carrera como solista.

Y en 2019 lanzó su álbum 'Baila', el cual contiene 12 producciones musicales.

Greeicy Rendón junto a su pareja, el cantante Mike Bahía. Están juntos desde 2012 - Instagram @greeicy

