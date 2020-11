Eliana Albasetti tras su segundo embarazo: "No estoy contenta con lo que veo de mí en el espejo"

"Esta también soy yo". Con estas palabras, Eliana Albasetti se refirió a los cambios que experimentan las mujeres con el embarazo. La actriz compartió una reflexión centrándose especialmente en el proceso post parto, cuando muchas buscan recuperar el peso y la figura que tenían antes.

Esto lo hizo compartiendo una fotografía en la que aparece con un ajustado body negro con el que dejó ver su cuerpo. "Muchas mujeres intentan volver inmediatamente al ritmo de antes. Les quiero contar algo que me pasó luego de tener a mi primera hija Emilia. Una amiga me dijo que lleve ropa de antes de estar embarazada. Creo que fue lo peor que me pudo haber dicho ya que aún luego de finalizado el embarazo, sufrí cambios que deben ser respetados y acompañados con tranquilidad", dijo.

"Tengo que decir que amo los resultados que da hacer deporte, ¡pero no me gusta! Y la verdad es que menos en estos momentos en los cuales amo estar con mi bebé. ¿Les ha pasado algo así? Díganme que no soy la única", agregó Eliana Albasetti, apelando a sus seguidores.

Finalmente reconoció que está disconforme con su imagen, pero aseguró que ha enfrentado el proceso mejor que en su primer embarazo. "La verdad es que hoy no estoy contenta con lo que veo de mí en el espejo, pero lo estoy manejando mucho mejor que en mi embarazo anterior", dijo. Por este motivo, hizo un llamado a "darse tiempo, plantearse objetivos internos y propios. No escuchar más al entorno que a una misma, sería la salida ideal para enfrentar esta etapa con singular optimismo y salud".

Las reacciones

Luego que Eliana Albasetti compartiera su reflexión en torno a los cambios físicos que ocurren con el embarazo, sus seguidores se manifestaron aludiendo a sus palabras. Muchos de estos le recomendaron tomarse las cosas con calma y dar un paso a la vez.

Otros, en tanto, señalaron que todo se trata de aceptarse tal cual uno es. "Eres hermosa Eli. Eres el reflejo de lo que vivimos muchas mamis cuando damos a luz a nuestros pequeños…", dijo una mujer.

