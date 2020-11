Daniela Nicolás contó los detalles de su enfermedad: "Uno no sabe si la vida se acaba mañana"

"La vida es ahora", esta es la enseñanza que el tiempo le ha dejado a Daniela Nicolás. La actriz padece una extraña enfermedad sobre la que decidió ofrecer detalles a la presentadora Angélica Castro. A través del espacio Velvet al desayuno, transmitido por Instagram live, ambas conversaron sobre la patología.

Cómo lo ha afrontando, cuáles son los médicos que visitó y las personales experiencias en medio de la situación son parte de los temas que se tocaron en la entrevista online. La artista de 28 años contó hasta el más mínimo fragmento de lo que vive desde hace algunos años.

La enfermedad que padece Daniela Nicolás

"Partió con unas manchas en la piel, en la plata del pie", inició su relato la nacida en Copiapó. "Estuve un año sin saber qué era porque mis anticuerpos no están activos en ese momento", agregó la actriz refiriéndose a "una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo".

A medida que avanzó el tiempo, las macha que Daniela Nicolás describe comenzaron a expandirse por su cuerpo. Por tales motivos decidió buscar a un especialista de la piel. "Terminé en dermatólogos, reumatólogos, oncólogos, inmunólogos, de todo", comentó sin poder hallar una respuesta.

"Hasta que llegué a un doctor justo cuando mis anticuerpos estaban al límite, y ahí me dice (la enfermdad)", recordó. La actual candidata al Miss Chile detalló que previo a conocer la patología, estaba sufriendo dolor en las articulaciones.

De acuerdo a lo que explicado en la entrevista, la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo es muy difícil de detectar por la sintomatología que arroja el paciente. Acotó además que el sistema inmunológico termina atacando algunos tejidos del cuerpo.

"¿Qué va a pasar conmigo?"

Esa es la pregunta que Daniela Nicolás se formuló en varias oportunidades. "Mis órganos todavía están bien, pero puedo tener problemas, en las articulaciones, los ojos, las mucosas", expresó la artista. "Fue un tema súper 'heavy' tener un minuto para poder aceptarlo porque no se sabe nada tampoco", dijo.

En un punto de la complicada travesía, la actriz se sintió sin salida. "Nadie sabe nada. ¿Me voy a quedar en mi casa llorando y viendo qué me va a pasar?", se preguntaba. Sin embargo, su sabiduría fue más fuerte y confesó que a partir de ese momento trabaja para cumplir sus sueños.

Daniela Nicolás desea estudiar lenguaje de señas, perfeccionar su inglés en Estados Unidos y finalizar su carrera de periodismo. Estas son algunas metas que se plantea antes que la vida le golpee nuevamente como así lo siente.

"Uno no sabe si quizás la vida se acaba mañana. Puede sonar como súper profundo y súper amargo, pero me enseñó que la vida es ahora", reflexionó la intérprete. "Ahora disfruto, hago, voy al Miss (Chile), se hace de todo (…) Ha sido bacán, al igual que la gente que me rodea", expresó.

Daniela Nicolás ha sido reconocida en la televisión chilena por su participación en teleseries nacionales como Mamá Mechona, 20añero a los 40, ambos en Canal 13, y Wena Profe, transmitida por TVN. En su cuenta de Instagram maneja más de 319 mil seguidores, lo que le posiciona como un artista de 'rating' local.

