"Nació mi bebé más lindo del mundo": ¡Coté López y Luis Jiménez se convirtieron en abuelos!

Las buenas noticias para Coté López no cesan. Luego de agotar los ejemplares de su segundo libro "Discúlpame, fue un error", en tiempo récord durante este fin de semana, se suma la llegada de su primer nieto junto a Luis Jiménez. "Estamos babosos", expresó en sus redes sociales.

Diego Jiménez de 19 años, hijo mayor del futbolista y fruto de una relación anterior a la modelo, se convirtió en padre este fin de semana de Valentino. Junto a su polola Javiera Vidal, compartieron la feliz noticia en sus stories de redes sociales.

La influencer y escritora anunció la noticia en sus stories: "Nació mi bebé más lindo del mundo", escribió el 7 de noviembre, y explicó que en realidad, el menor nació un par de días antes. "La verdad nació el día 5 (de noviembre), pero como los papás no habían dicho nada, yo respeto obviamente", aclaró.

"Es maravilloso, estamos babosos, mal", cerró.

En la imagen, donde se tapa el rostro del recién nacido, se le puede ver acostado en su cama de la clínica, vestido con un traje de rinoceronte.

Por su parte, la madre del bebé, también compartió un registro en Instagram. "Ojalá pudiera responder todos sus mensajes, muchas gracias por darse el tiempo y por el cariño que me mandan siempre", escribió la joven.

Luego publicó una foto amamantando a su bebé, junto a su pareja.

Por su parte, Diego Jiménez también compartió su primera storie junto a su hijo este fin de semana. En la imagen se puede ver de perfil el rostro del bebé recién nacido.

La espera de Valentino

Tiempo atrás Diego Jiménez y su pareja organizaron una íntima sesión de fotos, la cual fue compartida por la joven en redes sociales.

"Eres lo más exquisito que he visto bebé! te amoooo❤️ se que no verás esto jajajaj pero yo quería mostrarles esta foto con la persona que me hace feliz día a día!", escribió Javiera junto a una de las imágenes.

El esperado bebé también tuvo su respectivo baby shower

A mediados de octubre María José López y su familia celebraron el baby shower de Valentino.

Y aunque Diego Jiménez nació de una relación anterior del futbolista cuando éste tenía 15 años, Coté ha convivido mucho tiempo con su hijastro tanto en Chile como en el extranjero, siendo un integrante más de los cuatro hijos que tiene junto al deportista.

Con una decoración en tonos celestes y azules y la compañía de los seis abuelos que tendrá el menor, la numerosa familia posó para las redes sociales de la influencer.

