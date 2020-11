Cota Castelblanco: "Las guagüitas son tan indefensas que la energía igual les llega"

Durante una entrevista con Jordi Castell, la actriz Cota Castelblanco explicó por qué no muestra el rostro de su hija en redes sociales. De acuerdo con sus palabras, se debe a la energía que transmiten las personas, la que puede afectar negativamente a la pequeña.

"Lo que más me gusta de tu hija, no solo que es una pendeja exquisita, pero cada vez que posteaste algo con respecto a ella o a tu embarazo eran cosas súper lindas, como de mujer que decide ser mamá, que quiere y que está buscando la maternidad", partió comentando el fotógrafo.

"Sí, yo igual siento que me caracterizo por ser bien auténtica en las redes sociales. Soy de San Fernando, no soy de Santiago, entonces el hecho de ser de provincia… Quiero que la gente me vea y me sienta tal cual soy. Y siempre quise ser mamá joven", contestó la joven de 23 años.

Consultada por las razones que la llevaron a anunciar su embarazo en el Día de la Madre, explicó que fue por su abuela. "Ella justo murió en mayo y después era el Día de la Mamá, a la semana siguiente. Yo no quería contar nada en redes sociales porque igual es algo como de uno. El embarazo es algo tan íntimo… Y se murió ella, era el Día de la Mamá y dije 'tengo ganas de desearle feliz día a ella, a mí mamá y a mí finalmente"".

En este contexto, explicó por qué no muestra el rostro de su hija en redes sociales. "A la Nicoletta la carita yo no se la he mostrado y mucha gente me ha preguntado por qué no le muestro la cara. Es un poco porque soy muy creyente en las energías. Y como siempre, en todos lados hay mucha más gente buena, pero también hay gente malintencionada que uno no sabe. Y siento que las guagüitas tan pequeñitas son tan indefensas y desprotegidas que la energía igual les llega. Imagínate, si le llega a uno con un comentario", dijo.

"Entonces por eso, cuando sea más grande le voy a mostrar su carita y todo. Para que vean que tiene los ojos azules…", dijo entre risas.

Ver más

Lisandra Silva expone los crueles mensajes que ha recibido por su hijo en redes sociales

"Se te murió tu hija por comunista": Benja Vicuña revela las cosas horribles que le han dicho a causa de su trabajo

Montserrat Ballarin celebra los cuatro meses de su hijo con tierna imagen