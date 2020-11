Antonella Ríos está saliendo con su cerrajero: "Ahora me arregla la chapa constantemente"

Sorprendentes revelaciones son las que han surgido en el programa Pijama Party, conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco vía Instagram. Sin embargo, el impacto de los animadores fue mayor cuando Antonella Ríos contó que está saliendo con un cerrajero.

La actriz reveló que conoció a su nueva pareja durante la pandemia, cuando se le quedó atascada la llave en la puerta de su casa. "A mí se me quedó una llave atascada en la cerradura de la puerta de mi casa. Llamé a un cerrajero, y ese cerrajero ahora me arregla la chapa gratis, constantemente. Y salgo con él, lo pasamos estupendo y todo", dijo.

"Me estai hueveando", dijo Martín Cárcamo, mientras que Diana Bolocco comparó su historia con el argumento de una película. "¡No te creo que saliste con el cerrajero! Ese es como el argumento de una película porno", señaló la animadora.

"¡Por favor! ¡De qué estamos hablando! Claro, el cerrajero me arregla la chapa de vez en cuando, me arregla la llave, me hace manija, me echa aceitito donde me falta, y así. Estoy 0 kilómetros", comentó Antonella Ríos, ante la incredulidad de los animadores.

"No… Estai engrupiendo", dijo Matín Cárcamo. "¡Te juro que es verdad! ¡Te lo juro!", insistió la actriz. "Oye Martín, déjala. ¿Qué tal la llave del cerrajero?", bromeó Diana Bolocco. "Uff… La llave maestra le dicen", dijo la actriz, provocando las risas del rubio natural. "¡Abre todas las puertas!", comentó la animadora.

La historia de Antonella Ríos

Luego de las bromas de los animadores, Antonella Ríos contó cómo se originó su romance con el cerrajero. "Nada hacía presagiar porque… Lo que pasa es que una vez vino a arreglarme la puerta y se fue. Yo tampoco soy tan fácil, la primera vez… Calmao. Después vino de nuevo y se fue. Y por alguna razón se me cerraban las puertas, se me perdían las llaves… Algo pasaba en el universo que se llevaba los calcetines y las llaves", explicó.

"En este caso, las llaves me importaban más que los calcetines. Y llamaba al cerrajero una y otra vez, y venía, venía, venía, hasta que se empezó a quedar de punto fijo", agregó, indicando que las visitas se hicieron cada vez más frecuentes, y fue así como empezó su romance.

