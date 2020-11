Paola Jara y Jessi Uribe no pueden estar tranquilos ni siquiera en un centro comercial. La penosa broma que "achantó" a Jessi Uribe y Paola Jara

Ambos andaban caminando casualmente, cuando un sujeto les abordó y les hizo una broma.

Todo terminó en un momento bastante incómodo.

Este grabó un video con ellos

Ambos miraban el video, y este mandó un mensaje a su pareja, donde menciona que iría a una finca con ellos.

«No te preocupes, que ellos me van a cuidar muy bien, me van a cuidar súper bien», dijo hombre.

Ellos no ocultaron el cringe que sentían.

La cantante rió de forma nerviosa.

Uribe, por su parte, afirmó que todo era "mentira" y hasta le dio dos golpecitos en el brazo.

La grabación tiene cientos de miles de reproducciones.

Y hay mensajes como estos:

«Genial, alguien lo tenía que hacer», «Qué incómodo», «Sandrita, él está de un juicio», «Muy buena, la sacaste del estadio», «La cara de pena no se la quitan ni con toda la plata del mundo», «Esa cara de ellos, como que algo se me hace familiar», «Paola es una experta en cuidar y poner juiciosos a los hombres casados», «Si mi marido me dice que está en una finca con ella, yo me preocupo».