La razón por la que Shakira se habría negado a cantar con J Balvin

Tal parece que la relación artística entre Shakira y J Balvin está irremediablemente rota. De acuerdo a algunos rumores que transitan en redes sociales, la barranquillera se negó a cantar con el de Medellín, quien le formalizó la invitación. Y resulta una lástima que estas dos estrellas latinas no se puedan combinar en la música.

La última vez que coincidieron en los escenarios fue el 2 de febrero de 2020. Shakira y Jennifer López protagonizaron el mejor 'half time show' del Super Bowl y dos cantantes apoyaron al espectáculo: J Balvin y Bad Bunny. Sin embargo, algo pasó después.

¿Por qué Shakira no quiere grabar con J Balvin?

De acuerdo a un influencer en redes sociales (@radar1), acostumbrado a lanzar rumores sobre los artistas, "Shakira sutilmente le dijo no a J Balvin". Según comenta mediante un video, el intérprete de "Mi gente" habría hecho unos "comentarios malintencionados" en contra de la cantante.

Al parecer en una reunión grupal de artistas, cuenta Radar 1, el ex integrante de 'Black Eyed Peas' Will.i.am afirmó que "ha aprendido mucho de Shakira", señalando que la esposa de Gerard Piqué "es una escuela que te enseña el paso uno, dos y tres".

Fue allí cuando otro participante del encuentro, J Balvin habría refutado las palabras de Will.i.am. "Claro, y luego vuelves al paso uno". Según el influencer, la expresión del artista colombiano es para calificar a Shakira de "inestable".

Shakira se negó a grabar con J Balvin pic.twitter.com/DsEyWdGrWW — Pille pues (@PuesPille) November 5, 2020

Pero todavía hay más, porque otro compatriota presente en la reunión se interpuso para defender a la barranquillera. Se trata de Maluma, quien habría objetado: "J Balvin, amigo, esto no me parece nada gracioso". Recordemos que el intérprete de "Felices los 4" sí ha compartido producciones musicales con Shakira.

Hasta el momento, cantante de 43 años no se ha pronunciado sobre las supuestas palabras de su coterráneo. La embajadora de buena voluntad de UNICEF está viviendo momentos muy familiares, pues recientemente confirmó la llegada de un nuevo integrante: el perro Max Piqué Mebarak.

El abrazo de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl - Instagram @shakira

J Balvin anunció que lucha contra la depresión y ansiedad

Todos estamos acostumbrados a un J Balvin que la rompe sobre los escenarios, con ocurrentes atuendos, cambios de look y creando oportunidades para impulsar la música urbana. Es difícil imaginarse que esté atravesando esta dificultad emocional.

Pese a tener más de 44 millones de seguidores en Instagram, y tal como él mismo lo describe, el artista no deja de ser un humano. La ansiedad ataca la mente con sentimientos de pánico, preocupaciones excesivas, inquietud, fatiga y estrés. A partir de ese momento inicia una lucha donde el paciente intenta aplacarlo sin depender de medicamentos.

J Balvin sufre ansiedad y depresión: "Soy más vulnerable que muchos de ustedes" El cantante colombiano conversó con sus seguidores a través de un vide publicado en Instagram.

El de Medellín decidió grabar un video para contar qué está ocurriendo. "Sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano, pero es que he tenido mis pruebas (de vida), y en este caso me tocó otra vez la ansiedad y un poco de depresión", contó el artista de 35 años.

Desde sus 'stories' en Instagram aclaró que no es una persona que le gusta "actuar ni fingir felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes".

Asimismo agradeció el apoyo para quienes han estado conectados con él enviando sus mensajes. "Espero que pronto pase ya la tormenta y allí estaré aquí con todos ustedes ya haciendo chistes, porque actuar… no soy pa' eso, uno debe ser real y compartir lo que siente", expresó.

J Balvin comparte imagen con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro - Instagram @jbalvin

