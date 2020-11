Paulina Rojas por el aniversario de muerte de su papá: "Hoy tengo la misma tristeza"

El pasado 5 de noviembre, Paulina Rojas compartió un emotivo mensaje en redes sociales recordando a su padre, quien falleció hace exactamente cuatro años. La periodista aseguró que no había publicado una foto de él porque la pena no se lo permitía, pero finalmente decidió hacerlo.

"Hoy es un día especial… hoy 5 de noviembre hace 4 años atrás, partió mi papá. Nunca había publicado una foto de él porque simplemente la pena no me lo permitía. Hoy tengo la misma tristeza… Y quizás más de tanto que te extraño papi", dijo en un comienzo.

Posteriormente, Paulina Rojas destacó que no existieran asuntos pendientes entre ambos, y que siempre fue consciente de lo mucho que su padre la amaba. "Gracias a Dios no quedó nada pendiente entre nosotros. Tú sabías cuánto te amo y yo siempre supe y sentí cuánto tú me amabas a mí", señaló.

Finalmente, le agradeció porque no hay día en que no lo sienta junto a ella, y por las veces que la ha ayudado. "Hoy te quiero dar las gracias porque no hay día que no te haya sentido junto a mí y gracias por las veces que me has ayudado desde arriba. Mi ídolo, mi partner, mi viejo lindo! Te sigo amando con toda mi alma!!! Tu Pauli", cerró.

Paulina Rojas recuerda a su fallecido padre - Instagram

La nueva vida de Paulina Rojas

Recordemos que la periodista se encuentra viviendo en México, luego que decidiera mudarse junto a su familia acompañando a su marido, quien tuvo que trasladarse por motivos de trabajo.

Durante los últimos meses, la comunicadora ha compartido una serie de registros mostrando su nueva vida en tierras aztecas. Incluso, ha disfrutado de las paradisíacas playas que existen en la zona.

"Hasta luego #Acapulco 🌟 fuiste buenazo!", escribió junto a un registro hace aproximadamente un mes y medio.

Periodista Paulina Rojas - Instagram

