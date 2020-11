Panelista del 'Bienvenidos' revela que fue estafado con 400 millones: "Terminé hipotecando 10 años de mi vida"

La mañana del jueves, el panel del Bienvenidos se refirió a la detención de Nelson Sanhueza, conocido como el contador de los famosos, quien habría estafado a distintas figuras del espectáculo como Kika Silva y Augusto Schuster por cerca de 200 millones de pesos.

Durante la conversación, el abogado Patricio Mendoza habló sobre la confianza que las personas depositan en los contadores, indicando que lamentablemente estos se aprovechan de la relación para cometer sus fechorías. En ese momento, Amaro Gómez-Pablos tomó la palabra para dirigirse al abogado.

"Pero tú Pato, por ejemplo, que eres un hombre cauto. ¿Tomas algún tipo de resguardo o no?", dijo el animador del Bienvenidos, impulsándolo a contar una historia personal. "Yo en general no cuento esta historia, pero a propósito de esto, la voy a contar. Hace más de 10 años atrás, un muy buen amigo de esa época me engañó con muchísima plata", señaló Mendoza.

El abogado explicó que era el gerente de una empresa que lo invitó a participar. "Me endeudé, me encalillé, pedí créditos. Y por incauto, por inocente, por pavo, por todo eso y mucho más, terminé hipotecando 10 años de mi vida, complicado en el sistema financiero", agregó, indicando que tuvo que recurrir a otras instancias para pagar sus deudas.

Según indicó, el monto con que fue estafado ascendía a los 400 millones de pesos. "No te puedo creer", dijo Raquel Argandoña, mientras que Polo Ramírez reaccionó con un "no…". "¿Por qué haces la relación con el contador?", consultó Amaro Gómez-Pablos.

"Mira la paradoja de la vida. Quien me fue a contar lo que estaba pasando realmente a mis espaldas fue el contador de la empresa. Me conoció a propósito de una reunión, fue a mi oficina, se sentó en mi oficina y me dijo: ‘Patricio, esto es lo que está pasando’. Y a mí se me cayó la cara de vergüenza", detalló Patricio Mendoza.

