Millaray Viera revela incómodo momento que vivió a los 18 años con sus suegros

Millaray Viera y Álvaro López fueron los protagonistas del último capítulo del programa Oye al Chef de Chilevisión. La expareja, que actualmente mantiene una cercana relación de amistad, contó una anécdota del pasado que sacó risas entre los presentes.

Viera y López, que estuvieron al mando de los chef Yann Yvin y Ennio Carota respectivamente, recordaron un momento relacionado a la cocina que marcó a la animadora.

Millaray Viera

"La primera vez que fui a comer a la casa de Álvaro, cuando empezamos a pololear, en Concepción, llegué donde su mamá y me tenía panita", comenzó relatando Millaray.

La joven en esa época tenía 18 años, por lo que se complicó mucho para decir que no quería comer ese plato. "Yo no hallaba cómo decirle que no como interiores", agregó.



La comunicadora contó además que conoció al cantante en México, lugar donde además nació su primera hija de ambos Julieta.

Álvaro López - Oye al Chef

Por su parte, el exvocalista de los Bunkers agregó a la historia que fue en el país azteca donde vivieron los momentos más importantes de su relación. "Allá nos enamoramos y nos desenamoramos. Y nos desencantamos", explicó.

Buenos ex

Si hay una ex pareja que ha sabido mantener una buena relación tras su término, es la de Millaray Viera y Álvaro López. Aunque se casaron en 2008 y se separaron en 2012, durante todos estos años han sabido mantener una excelente relación de amistad.

Tanto, que a mediados de semana la animadora dedicó bellas palabras al padre de su ha mayor por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, Varo querido! @alvaro_lopezp No podía dejar de hacerte una dedicatoria pública luego de que tú me emocionaras con la tuya hace un par de semanas" comenzó relatando.

En su mensaje, la animadora dejó claro una vez más, la admiración que siente por su ex pareja. "Eres cada día más bacano, cada día mejor papá, mejor amigo y mejor ex 😂. Aquí una foto con el amor de tu vida y la mía❤️ Te quiero mucho!", cerró.



Álvaro López y su hija Julieta cuando era bebé. - Instagram

Familia de cantantes

La cercanía entre Viera y López quedó todavía más en evidencia cuando aparecieron con su hija Julieta en la obertura del programa de imitaciones de Chilevisión.

La familia llegó a la televisión y logró emocional al jurado de Yo soy con la canción La quiero a morir de Francis Cabrel.

La performance fue el debut televisivo de Julieta López de 12 años, quien deslumbró con su afinada voz en compañía de sus padres.

Millaray compartió el emotivo momento en su cuenta de Instagram. "Aquí la obertura de anoche en #YoSoyCHV . Los papás de la Juli decidimos cantar para ella y con ella “La Quiero a Morir” del gran Francis Cabrel, porque la queremos y amamos a morir. @alvaro_lopezp Lo dejo pa todos los tíos de Instagram que la han visto crecer por aquí 🤗❤️", señaló la comunicadora.

