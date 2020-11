Martín Cárcamo revela por qué no vive con su polola Ale del Sante

En conversación con Pancho Saavedra vía Instagram live, Martín Carcamo abrió su corazón y habló de la relación sentimental que mantiene con Alejandra del Sante, conocida maquilladora chilena.

El animador reveló que lleva varios años con la artista, sin embargo, no recuerda con exactitud qué año empezaron su relación. "¿Cuánto tiempo llevai?", le consultó el animador de Lugares que hablan.

"Varios años. Debo llevar cinco años, o más. En realidad, no sé, pero muchos años. No soy muy bueno para celebrar las fechas. Se nos pasó ahora la fecha este año con la pandemia y todo", afirmó Cárcamo, y agregó que con su pareja está "súper bien, súper contento, súper estable. La verdad es que estoy muy feliz".

Aunque llevan varios años, para el comunicador y la maquilladora el vivir juntos no se ha presentado como una posibilidad hasta el momento. "Estamos súper bien porque tenemos un sistema que nos funciona…No vivimos juntos, vivimos cerca", aseguró.

El comentario de Martín no dejó indiferente a Pancho Saavedra quien le consultó: "¿Cómo es eso? ¿No duermen juntos?". "No po’, hu…", respondió Martín, explicando que "cuando no se puede, no. Cuando se puede, sí. O sea, no vivimos juntos".

Para el ex animador del matinal de Canal 13, su relación actual es un "pololeo de adultos", porque además, cada uno tiene hijos.

"En el fondo, yo tengo niños grandes y ella tiene niños más chicos. Además, yo tengo tres, ella tiene dos. Entonces, lo que hacemos básicamente es que vivimos muy cerca. Pero obviamente todos tienen sus necesidades, todos tienen sus temas. Hay que dedicarles tiempo".

"Una semana están mis hijos acá en la casa y la otra semana están en la casa de la mamá, la Carola (su ex esposa)… Tratamos de estar full conectados con los niños y nos juntamos, ponte tú, los jueves o los miércoles en la semana; fin de semana por medio. A veces nos juntamos los fines de semana con todos los niños y a veces les damos descanso a los niños para que también no se junten todos porque tienen sus actividades", explicó Cárcamo.

Sobre eventuales planes de matrimonio y la posibilidad de volver a casarse tras su separación de hacer siete años con la periodista Carolina Castillo, quien es madre de sus tres hijos, el comunicador se mostró abierto, aunque no en el corto plazo.

"Por supuesto. Es un tema que se tiene que conversar. Yo siempre me rio porque nosotros lo hemos conversado muchas veces, pero nunca hemos concretado la idea realmente porque siempre aparecen tallas. Cree que cuando yo hablo, hablo en hue…No estamos en plan de matrimonio en este minuto. Para nada", aclaró.

