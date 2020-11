Ignacio Gutiérrez tras salida del "Buenos Días a Todos": "No es una decisión fácil"

El pasado jueves, se conoció que Ignacio Gutiérrez salió del Buenos Días a Todos luego de tres años conduciendo el matinal de TVN. La información fue ratificada por el canal a través de un comunicado de prensa, en el que señalaron que "el programa ha trabajado en el tratamiento de sus contenidos para reconectarse con la audiencia buscando ser un punto de encuentro entre las distintas miradas de los chilenos y de quienes viven en el país".

Además, explicaron que el animador seguirá ligado a la estación a través de otros proyectos. Sin embargo, ahora fue el mismo periodista quien se refirió al tema en conversación con La Tercera. "El canal me pidió volver porque había una crisis importante en el matinal. Pero hoy no hay ningún tipo de crisis. Me siento muy querido y no es una decisión fácil", dijo.

Periodista Ignacio Gutiérrez - Instagram

Consultado por los motivos que lo llevaron a salir del matinal de TVN, Ignacio Gutiérrez explicó que "siempre le he recomendado a la gente que se reinvente, que salga de la zona de confort, y yo sentía que no estaba haciendo nada de eso". Por eso, en agosto empezaron las conversaciones con el canal en torno a su salida. "No quería que las cosas fueran como el año pasado, que fue abrupto. Además cuando volví era por dos meses, pero en marzo no tenía ningún derecho a decir 'yo volví por un programa social, por este tipo de programa'. Había una pandemia entre medio y la verdad es que había que seguir adelante y apoyar al canal", precisó.

Respecto a sus sensaciones durante su última etapa en el programa, aseguró que "fue un desafío, porque tuvimos manifestaciones al aire, un Festival de Viña caótico, luego vino la pandemia, pasamos a sentir miedo. Pero me lo tomo como un gran crecimiento. Fue un año difícil, complicado por la pandemia, por pérdidas de pegas de compañeros que ni siquiera pude abrazar para despedirme, pero de este año me llevo crecimiento".

El futuro del Buenos Días a Todos

La salida de Ignacio Gutiérrez del Buenos Días a Todos, coincide con la reestructuración del programa. Este quedará a cargo de María Luisa Godoy, Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar. El trío de comunicadores liderará el matinal de TVN, pero mientras tanto están a la espera de Godoy, quien regresará en marzo luego de su post natal.

Por su parte, Ignacio Gutiérrez se enfocará en nuevos proyectos al interior del canal. "Mi decisión tiene que ver con eso, por que cuando te proponen algo con lo cual a veces has soñado, lo único que hago es lanzarme y decir que sí. Pero no me parece que sea yo el que tiene que comentar eso. Solo decir que ahora estoy con lo nuevo que el canal más adelante irá a comentar", reveló.

Ver más

"Buenos Días a Todos" se queda sin director luego que renunciara tras conflicto

El descargo de Cristián Sánchez tras renuncia de director del "Buenos Días a Todos"

Periodista de "Buenos Días a Todos" comparte emotiva despedida tras ser desvinculado de TVN