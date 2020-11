El tierno video de Carolina Cruz que ha hecho llorar a todos

View this post on Instagram

• Me preguntan mucho sobre los cambios en mi cuerpo con el embarazo. Caro cuánto te has subido?? Me he subido 10 kilos y los que me faltan, me he subido más que con Mati. Caro y las estrías?? Las estoy manejando . Las maluqueras?? No me dan ni me han dado gracias a Dios. Caro no te da miedo engordarte?? Cerooooooooo, llegará el momento de gozarme también la bajada de peso y recuperar mi talla. La celulitis?? Estoy repletaaaaaaa Mi presente me lo estoy GOZANDO AL MÁXIMO, sin preocuparme por los cambios físicos pues ahora es lo que menos me importa, Salvador esta bien, Yo estoy bien Gracias a DIOS, el resto es lo de menos. Mujeres amanse, disfrútense la etapa más linda de la mejor manera, No extraño hacer ejercicio, no extraño estar tonificada y amo mi celulitis, la mía y la gestacional jajajajaja ya son parte de mi, me recuerdan que estoy viva y eso no tiene precio. Para las mujeres que me han preguntado los vestidos de baño y salidas de baño son de @aguabenditasw (no es publicidad) los pedí en talla XL y me han funcionado perfecto 👙🤰🏻