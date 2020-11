"En la vida hay que tomar decisiones": Claudia Conserva comparte reflexión tras críticas a su programa

Aunque tienen un público cautivo, el programa Milf ha estado sufriendo cambios que no han sido del agrado de la audiencia. Al menos así lo han demostrado algunos de sus seguidores en las redes sociales de su animadora principal, Claudia Conserva.

La salida inesperada de Renata Bravo del espacio de conversación generó una ola de críticas hacia el espacio de TV+. En redes sociales el público ha demostrado su inconformidad, no solo por la ausencia de la comediante, sino que también por la poca renovación en los contenidos.

Este viernes, y ante este escenario, Conserva compartió una profunda reflexión en su cuenta de Instagram, la cual llega justo en el momento en que las críticas que ha recibido por estos días en su cuenta de Instagram, se han agudizado.

"En la vida hay que tomar decisiones. Algunas cuestan más que otras. Pueden ser racionales o emocionales. Las circunstancias también juegan un rol ahí, el momento, el entorno, la emergencia…hay que ser valiente, atreverse y asumir las consecuencias", comenzó relatando.

La animadora aconsejo a sus seguidores a atreverse a los cambios. "No le tengan miedo al cambio. El tiempo dirá si fue correcto o no. Lo que sientas después de haberlo hecho también será una señal…nunca te engañes, nunca te estanques, que nada te inmovilice, el cambio es permanente, no se detiene y no puedes estar rígida esperando que te azote la ola. Ábrete, obsérvala, levanta los brazos, respira hondo y avanza con ella hasta llegar a la orilla. Eeeeella la surfista jajaajj nunca pierdas el humor", agregó en tono de broma.

"Siempre trata de ver mas allá, no te quedes con lo obvio, lo básico. Preocúpate de ti y de tus afectos, de tus amores, todo lo demás… puede esperar. Cuídate mucho, estamos más vulnerables que nunca", cerró.

Pese a la sentida reflexión, muchos de sus seguidores insistieron en criticar el programa por la poca renovación dentro del espacio de conversación.

"Están super fomeeeeee ya no las veo, la jazmín maravillosa la única que salva y es natural. Tu hermana es muy fomeeeee", "A renovarse muyyyyy fome", "Hecha a tu hermana pucha q es latera y pesa la pooooobre!", "Un consejo de vieja…..a renovarse!!!!!", fueron algunas de las reacciones.

El adiós de Renata Bravo

Una de las cosas que más molestó a los seguidores de Milf, fue la fría salida de la actriz del programa. Tanto la comediante como el equipo del espacio, han sido escuetos en los motivos por los cuales Bravo se fue.

"No tengo mucho que explicar. Sólo decirle al público muchas gracias, por haber aceptado mis anécdotas, mis aventuras, mis tonteras, mis locuras", dijo la actriz durante su despedida. También agradeció a sus detractores, indicando que "cada uno es como es y si hablo mucho es mi característica, pero les agradezco sus comentarios".

Días después de que Renata Bravo saliera del programa de TV+, las dudas se mantuvieron entre los televidentes. Es por eso que La Cuarta conversó con ella para conocer la verdad detrás de su decisión.

Según explicó, su renuncia tuvo que ver con sus intenciones de escuchar a la vida y ver los planes que tiene para ella. "Simplemente, cumplí un ciclo en Milf, tengo ganas de cambiar de piel, de escuchar a la vida con lo que tiene reservado para mí. Creo que me queda mucho que entregar aún", dijo.

De la televisión al teatro

Pese a su lejanía de las pantallas, Renata Bravo tiene otros proyectos. Según el citado medio, creó su propia obra de teatro junto a Yazmín Vásquez y Claudia Conserva, a quienes incluso entregó algunos tips para actuar.

"La obra fue un proyecto que nació de nosotras, hecho por nosotras, financiado por nosotras, yo lo sentía como sentimos los actores a su obra, como un hijo. Fue lindo mientras duró", dijo la actriz.

La obra se llama Suéltate, y consiste en un monólogo sobre la violencia de género. El show en vivo estará disponible el 6, 7 y 8 de noviembre.

