"Se te murió tu hija por comunista": Benja Vicuña revela las cosas horribles que le han dicho a causa de su trabajo

A muchas personas se les olvida que los personajes públicos tienen sensibilidades al igual que todo el mundo y realizan fuertes críticas sin medir el dolor que pueden causar. Este es el caso del actor Benjamín Vicuña, quien ha tenido que soportar todo tipo de comentarios a causa de su trabajo.

En entrevista para el programa de Youtube Domingos Domicales, el actor chileno reveló que por sus proyectos laborales ha recibido un sinfín de críticas. "Tienes que soportar que te digan ‘comunista de mier…, se te murió tu hija por comunista’. Cosas horribles", aseguró.

A sus 41 años, el artista que ha participado en producciones como Las Imágenes Prohibidas o Pacto de Fuga, se ha enfrentado a personas que no están de acuerdo con su trabajo por razones políticas.

El periodista Felipe Bianchi, coanimador del espacio, le consultó por los inconvenientes que le puede haber causado interpretar ciertos personajes-

"Más riesgoso es ser la cara o el rostro de algo que, seguramente, va a volver a abrir aguas. Me refiero a algo que a mí es de lo que más me ha gustado de lo que has hecho, pero seguramente por cómo pienso yo, tiene que ver con los programas de contenido un poco más duro que hiciste", comenzó contextualizando.

"Por ejemplo en Chilevisión con Chile, Las Imágenes Prohibidas, o lo que hiciste con Los Archivos del Cardenal, o tiene que ver con tu rol en Pacto de Fuga. ¿Eso ha sido difícil para ti? Porque debes haber tenido a mucha gente diciendo ‘Benja, ¿cómo estás dando tu cara para hablar de esta gente?’. ¿Te fue difícil?", agregó.

Pacto de Fuga

Ante esto, el actor chileno respondió con total honestidad. "Súper, muy difícil, pero me lo debía y nació. Son proyectos que te hacen sentido por un lado. Efectivamente miro para atrás y digo ‘qué raro, son muchos los proyectos que me hacen sentido y tienen una orientación en particular que tiene que ver con la memoria de Chile’", aseguró.

"Pero sí me costó, sobre todo familiarmente, con gente que me quería, que me quiere, que estaba ese paradigma noventero de que el actor no debe dar su opinión política, todos tenemos que ser como el ‘Chino’ Ríos y decir ‘no estoy ni ahí’. Y yo me rebelé a eso. No quería ser el ‘Chino’ Ríos", añadió.

Pese al costo que ha debido pagar por las críticas de un sector, el actor reconoce que ha valido la pena. "Soy una generación después, y sí creo que tenemos que dar nuestra opinión, es la única manera de crecer. O sino, no tienes identidad. No poder hablar de política, de fútbol, de lo que te gusta, lo que te moviliza, lo que te jode, lo que te duele, a mí me parece que por ahí va".

El actor se siente orgulloso de haber tomado una postura y realizar proyectos que la reflejen. "Entonces tuve que superar eso cuando me decían ‘fíjate Don Francisco, o cáchate Zabaleta’. Muchos actores un poquito más grandes que yo, porque los más chicos ya se lanzaron, pero los más grandes eran como ‘chuta, Benja, te felicito compadre’. ‘¿Por qué?’. ‘Por la memoria, las Imágenes Prohibidas’. Y ahí decía ‘¿les parece?’. ‘Sí’".

Sin embargo, eso no quita que las críticas de todas formas le afecten. "Claro, hoy lo miro y tienes que soportar un troleo y que te digan ‘comunista de mierda, se te murió tu hija por comunista’. Cosas realmente escabrosas, dolorosas, horribles. Pero que hay que saber ubicarlas y no claudicar", finalizó.

