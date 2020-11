¡Cambio radical! Belén Soto se despide del rubio y estrena nuevo look

Una gran sorpresa fue la que dio Belén Soto a través de redes sociales, en donde mostró su nuevo aspecto tras someterse a un radical cambio de look. La influencer y autora de No te lo Mereces, dejó atrás su característico cabello rubio y le dio paso a un prolijo castaño.

"Vamos por un nuevo cambio", anunció Belén Soto en sus historias de Instagram, en donde además posó junto a Jean Bohus. El estilista de las celebridades ha trabajado con figuras como Ingrid Cruz, Carmen Gloria Bresky, Gala Caldirola, Pancha Merino, Coté López y Lisandra Silva, entre otras.

Momentos después, la influencer mostró el resultado de su cambio: un cabello castaño con el que sin duda sorprendió a su millón de seguidores en la plataforma. "Quedé enamorada de mi nuevo color de pelo más natural. No sé qué opinan ustedes. Pero me encantó", dijo la joven, nominada a Mejor Influencer en los E! People's Choice Awards.

El buen momento de Belén Soto

La actriz conocida por su rol en la teleserie Papi Ricky, está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. En 2019, lanzó su primer libro No te lo Mereces, en el que narró su experiencia con una relación abusiva que vivió durante su adolescencia. Actualmente, se encuentra preparando el lanzamiento de su segunda entrega, de la que aún no revela más detalles.

"Les quería compartir un momento muy importante para mi del día de hoy. Por primera vez recibí en mis manos el PRIMER ejemplar de mi nuevo libro luego de todo un año completo de trabajo", dijo sobre su nuevo trabajo. "No saben cuánto tiempo, amor y dedicación le he puesto a este proyecto. No sé cómo explicarles lo que siento y lo emocionada que estoy. Mientras lo abría me reía sola de lo nerviosa que estaba. Perdón por no poder mostrarles la portada aún! Les prometo que la otra semana les contaré fecha de preventa y lanzamiento", agregó.

Además, el próximo 15 de octubre se realizarán los E! People's Choice Awards, en donde fue nominada en la categoría Mejor Influencer.

