Yamila Reyna y su lucha contra la depresión tras sufrir pérdida familiar: "Mi mente no estaba ahí"

"Cada persona que ves, está luchando una batalla de la que no sabes. Sé amable siempre". Con esta frase, Yamila Reyna comenzó una reflexión en torno a la depresión que sufrió tras la pérdida de un familiar. La actriz y comediante se refirió al tema con una publicación en redes sociales, en la que habló de su experiencia con este trastorno y su recuperación.

La argentina utilizó aquella frase para compartir la historia sobre "una dura batalla en mi vida llamada depresión". "Esa enfermedad que da vergüenza decir. Hasta a mí me daba pudor admitirlo, porque sentía que eso era de débiles, 'porque uno es fuerte, a uno no le pasan esas cosas'. ¡Una estupidez! Porque buscar ayuda y hacerme cargo de lo que me estaba pasando fue un túnel que me llevó a la salida", dijo.

Según explicó, este trastorno del estado de ánimo la afectó cuando falleció su padre. "No supe cómo vivir sin mi otra mitad. No me daba cuenta que no dormía, que tenía trastornos alimenticios. Mi mente no reaccionaba a nada, mi memoria era un desastre. Me acuerdo que hacía un show o me sentaba en un programa de TV y era un robot porque mi mente no estaba ahí. Yo solo pensaba cuándo me iba a tocar morir a mí, para dejar de sentirme así", contó.

"Estoy de alta"

Yamila Reyna quiso compartir su testimonio para solidarizar con quienes se encuentran luchando contra la depresión. "Sé que hay muchos por ahí lidiando con estas batallas y que sepas que no sos menos débil porque busques ayuda. Al contrario, es de valientes hacerse cargo", señaló.

También contó que ahora se encuentra sana y agradeció el apoyo de sus seguidores. "Hoy les puedo decir con mucho orgullo que hace un mes estoy de alta y sana. Que gané esta batalla y que parte de mi proceso de recuperación es el amor que ustedes me entregan. Sus mensajes su compañía me han hecho mucho bien mis changos", cerró.

