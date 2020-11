Patricia Maldonado a sus 'haters': "Me gustan las peleas de frente, con manos limpias"

Una de las mayores calamidades de pertenecer al mundo de la farándula es la división de tus seguidores. Hay usuarios que te quieren y respetan, mientras otros sencillamente te odian. Este escenario lo tiene claro la animadora Patricia Maldonado.

Desde su programa online "Las indomables" se refirió recientemente a los terribles comentarios que debe enfrentar día a día por parte de sus 'haters'. Cabe destacar que ella es una veterana de la televisión y actualemente tiene 70 años, por lo que no tolera críticas destructivas.

Patricia Maldonado reta a quienes la "odian"

Para la presentadora y opinóloga, los usuarios en redes sociales "no tienen consideración". "Si uno les responde te amenazan, te agreden y hasta inventan las cosas más insólitas", aseguró Patricia Maldonado en el espacio que se transmite por internet.

Sin embargo, entiende que es una lucha de parte y parte. "Nosotros (los famosos) estamos en el mismo sistema porque sabemos que van a buscar por cualquier lado para darte. Y cuando les pegamos nosotros lo hacemos con cosas verídicas, ciertas y las lanzamos junto cuando les duele", explicó.

En su análisis a los usuarios constructivos y destructivos, Maldonado conoce las estregias de los usuarios y uno de ellos es atacar en grupo. "Ellos buscan gente que te agreda y que no tienen ninguna validez, que inventen cosas". Asimismo indicó que fuera del plano digital "esas cosas no te tienen que preocupar".

Fue enfática al mencionar que "las peleas me gustan de frente, con las manos limpias". Patricia Maldonado demostró ser de la vieja escuela al expresar: "Me gustan las peleas con perros pitbull, no me gustan las peleas de quiltras. Las quiltras son hediondas porque no tienen amos, viven en la calle, entonces no tienen control, rondan en la calle y dan pena".

"Bienvenidos" vs "Las Indomables"

El bajo rating del matinal "Bienvenidos" continúa dando de qué hablar en redes sociales. Junto a la presentadora Catalina Pulido, Patricia Maldonado se refirió al tema para compararlo con la audiencia que ha acumulado en "Las Indomables".

El martes 20 de octubre se conoció la noticia de que el show de Canal 13 estaba en última posición del ranking de audiencia. Por tales motivos, el programa asumió una reunión para tratar de solventar la situación que les doblega ante los televidentes.

"Las Indomables" se transmite desde YouTube y Patricia Maldonado festejó su cantidad de personas conectadas. "Tener 2.600 personas en vivo y directo es maravilloso", afirmó. En este momento, Catalina Pulido mencionó la puntación de tres que presentaba "Bienvenidos" y la opinóloga recalcó: "Nosotras marcamos más".

Trayectoria televisiva

El emprendimiento online es un proyecto reciente del que Patricia está cosechando sus frutos. Anteriormente trabajó hasta para cuatro cadenas de televisión, siendo la mayoría de sus labores en Mega. Desde 2003 hasta 2019 fue panelista del matinal "Mucho Gusto" y tras su salida consideró que ocurrió en el mejor momento. "No me hundí con ellos", afirmó.

También ha sido anfitriona, participante e invitada especial en distintos programas como 'Vértigo', 'Yo soy' y '¿Volverías con tu ex?'. Para la época de los 80 participó en dos telenovelas de TVN, siendo parte de sus inicios televisivos.

Patricia Maldonado incursionó en la política de Chile y en parte de oportunidades se lanzó como candidata a diputada. En 1989 y 1997, su nombre apareció como alternativa del pueblo, pero en ningún proceso logró obtener el cargo. Públicamente se le cataloga como reconocida amiga de la familia Pinochet, a quien admira abiertamente.

