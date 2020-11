Julio César Rodríguez envía emotivo mensaje de cumpleaños a Fran García-Huidobro

El pasado 4 de noviembre, Fran García-Huidobro cumplió 47 años. La animadora celebró su cumpleaños realizando una profunda reflexión a través de un video compartido en sus historias de Instagram. "No es una fecha especial que voy a cumplir 50 o un cambio de folio o algo así. Es solamente que yo pensé que no los iba a cumplir, que mi epitafio iba a terminar en los 46", dijo.

En este sentido, explicó que este año "ha sido para mí un regalo. Cada día, cada mañana, cada situación que me ha pasado, la he disfrutado con la certeza de que podría no haberla vivido". "Así que perdonen que me emocione un poquito pero es un poco por eso, porque pude no llegar a hoy", agregó.

El saludo de Julio César Rodríguez

Entre todos los saludos que recibió Fran García-Huidobro, destacó el del periodista Julio César Rodríguez, con quien tuvo un hijo. El conductor de Contigo en la Mañana utilizó la misma plataforma para enviarle un saludo y remarcar la importancia que tiene en su vida y en la de Joaquín.

"Feliz cumpleaños Fran!!!! Eres muy importante en nuestras vidas!!!! Ha sido un año lleno de aprendizaje para ti y todos nosotros! Has vuelto a nacer y eso nos llena de alegría!! Tú Felicidad es la nuestra!!!", escribió. Sus palabras estuvieron acompañadas por una fotografía de los tres, en la que aparecen sonriendo a la cámara.

El gesto fue destacado por los seguidores del periodista, debido a la buena relación que mantiene con su ex pareja. "Que linda relación con tu ex!! Ojalá todas pudieran ser así", "¡Que hermoso mensaje para Fran! Me sumo a felicitarla por el día de su cumpleaños. Que sean muchos más al lado de su hijo", y "Lindos me encantan, no sé por qué les tengo cariño. Un abrazote y mucha bendiciones", fueron parte de los comentarios.

Julio César Rodríguez, Fran García-Huidobro y Joaquín - Instagram

Ver más

Millaray Viera dedica emotivo mensaje a su "mejor ex" por su cumpleaños

"El mejor regalo es estar con él": Florencia Araneda publica tierno mensaje a su hermano por su cumpleaños

Mariana Derderián dedica romántico mensaje a su pareja en su cumpleaños