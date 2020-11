Ignacia Michelson sufre vergonzoso chascarro por dejar su micrófono prendido en clase online

La opción para activar y desactivar micrófonos en plataformas como Skype, Zoom y Google Meet son una tentación para el diablo. Quien se confíe o tenga un pequeño descuido corre el riesgo de que su voz se filtre públicamente. Esta situación la vivió Ignacia Michelson durante una clase online.

El episodio dejó atónita a la modelo, luego que la llamara una amiga cuando asistía a una materia vía internet. Recordemos que la ex chica reality cursa derecho, y debido a la pandemia las clases digitales son el recurso para mantener los estudios escolares y universitarios.

A Ignacia Michelson se le activó el micrófono

Por alguna extraña razón, el micro de la aplicación se encendió cuando conversaba con su amiga. Pero esto no fue lo peor, sino el tipo de tema que ambas estaban compartiendo. A través de sus 'stories' de Instagram, Ignacia Michelson decidió contar lo ocurrido.

"No saben nah' lo que me pasó. Estaba en clase y sin querer activé el audio. Justo me llamó una amiga y yo contándole puras cosas del tipo sexuales y el profesor y mis compañeros estaban escuchando", contó la influencer con más de 2,7 millones de seguidores.

Los usuarios no se contuvieron y comenzaron a preguntarle detalles sobre la conversación que sostenía con su amiga durante la clase online. Debido a la curiosidad, Igancia Michelson compartió un nuevo video en sus historias donde aclaró que hablaba sobre "sexo anal".

¿Marketing?

Las celebridades de redes sociales se ingenian todo tipo de recursos para atraer la atención de los usuarios. Y es que tras el bochornoso capítulo, la modelo invitó a sus seguidores a una charla en vivo sobre sexo anal. "Voy a dar unos tipos en base a mi experiencia sexual", dijo.

"Les voy a regalar esos consejos para que sea mejor y no duela tanto", agregó.

No es descabellado pensar que Ignacia Michelson se inventó la filtración de su conversación en una clase online para luego hacer la invitación a su "taller de sexo anal".

Más tarde compartió la experiencia de una amiga quien lo intentó "con condón y lubricante", contó la influencer. "Ella tenía colitis y esa es la primera regla del sexo anal. La verdad es que hay que estar muy excitada, usar lubricante y así ir de a poco. Incluso corres el riesgo de que salga con sorpresa, porque es el ano po"", explicó sin ningún tipo de censura.

Su disfraz de Halloween

Para celebrar el pasado 31 de octubre, Ignacia Michelson decidió disfruzarse "Maléfica", la famosa hada de 'La bella durmiente'. "Dudan que no me iba a disfrazar de mi personaje favorito?", escribió en su posteo haciendo referencia al vestuario, aunque no tan sexy, que lució Angelina Jolie en la doble película.

Los comentarios de algunos usuarios fueron altamente ofensivos. "Qué piernas más flacas", "No te caería mal el gimnasio" y "¿Por qué abortaste?", publicaron en el hilo de reacciones. Ni siquiera los cuernos de su disfraz se salvaron, pues @iluminatikid aseguró que se parecían más a los de "Rita Repulsa", enemiga de los 'Power Rangers.

Sin embargo, otros optaron por defenderla y asegurar que lucía hermosa en la imagen que superó los 115 mil 'likes'.

