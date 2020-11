¡Igual que Jorge Zabaleta! Francini Amaral se fracturó la muñeca tras sufrir accidente en bicicleta

Hace unos días, Jorge Zabaleta sufrió un accidente mientras bajaba por el circuito Las Varas, en San Carlos de Apoquindo. El actor quedó con una fractura en su codo derecho, por la que tendrá que usar inmovilizador y cabestrillo por un mes. Si bien las probabilidades de que volviera a ocurrir eran pocas, una nueva figura del espectáculo se accidentó en el mismo lugar. Se trata de Francini Amaral, cuyo aterrizaje la dejó con una fractura de muñeca.

"No fue una súper caída, más que nada como que caí mal", aseguró la bailarina en conversación con La Cuarta. De acuerdo con el medio, la brasileña tuvo que someterse a exámenes de sangre y un test PCR para ingresar a pabellón, ya que tendrá que ser operada el próximo viernes debido a la complejidad de la lesión.

"Se me quebró en más de una parte y una de ellas se quebró en muchos pedacitos. Me aconsejaron que lo mejor era hacer una cirugía para sacar los restos de huesos. Aparte, me van a poner una placa para que me ayude a sanar antes y pueda volver a hacer deportes pronto", dijo Francini Amaral.

Francini Amaral practicando deportes - Instagram

Consultada por si se encontraba sola practicando deportes, señaló que "no, yo estoy con un profe y dos niñas más. No soy de gimnasio, pero sí de hacer mucho deporte. Antes hacía rutera (bicicleta), y ahora la cambié". Además, reveló que se encontraba bien protegida. "Yo uso coderas, rodilleras, casco y la ropa que es especializada", precisó.

Francini Amaral explicó no iba tan rápido al momento de la caída. "Y tampoco era una bajada tan grande. En línea recta, sin velocidad ni nada, porque estoy aprendiendo. Pero había grietas en la tierra, que se hacen con el agua. Fui a poner el pie, no me dio la altura y caí hacia el lado", comentó.

En ese momento, apoyó las manos y sintió que se había fracturado. "Como que estiré la muñeca sin mirar, y sentí que estaba media rara todavía, y cuando me vi, tenía la mano como una serpiente. Pero sentí de una dos clack, clack", dijo, indicando que su recuperación durará aproximadamente cinco meses en total.

Ver más

Jorge Zabaleta se fracturó el brazo tras sufrir accidente en bicicleta: "Podría haber sido peor"

¡Le explotó el pañal! China Suárez muestra el desagradable 'accidente' que sufrió con Amancio

Iván Torres sobre el grave accidente que lo tuvo un mes fuera de pantalla: "No podía ni comer"