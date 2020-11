Foto de Daniela Castro en ropa interior genera confusión entre sus seguidores y múltiples reacciones

Una simple foto regando las plantas encendió el debate en la cuenta de Instagram de Daniela Castro. La influencer generó confusión entre sus seguidores, quienes se preguntaron si la joven estaba o no con ropa interior al momento de tomarse la instantánea.

La chef publicó una foto en su hogar donde aparece en cuclillas regando las plantas. La inocente imagen generó polémica entre sus fans y la increparon por lo provocativa de la foto, ya que según algunos, Castro estaba desnuda para abajo.

"Día de home office y plantas. 🌱🏡 Polera @chiaraferragnicollection", escribió la ganadora de la primera temporada de MasterChef junto a la foto de la discordia.

Daniela Castro sorprende a sus seguidores con foto regando las plantas.

Algunos de sus seguidores comentaron que la influencer no llevaba ropa interior al momento de tomarse la foto. "Desde cuando se riegan las platas a potope?? 😂😂😂😂 regia igual gaia", "Cómo cuando no alcanzaste a llegar al baño en el campu jajajjaa", "Estás a poto pelado? Te desconocía esa faceta", "Una culo mas una culo menos sales bella y sesy entremedio de esa mini selva 🔥🙌😘", fueron algunos de los comentarios.

Castro, por su parte no quiso quedarse callada ante la ola de comentarios, aunque no aclaró si estaba con calzones o no. "Jamás pensé que pensarían que ando a potope", fue la respuesta de la cocinera.

Body positive



Al margen de la polémica, Daniela siempre se ha mostrado segura de su cuerpo, de sus "imperfecciones" y atributos.

Aunque reconoce que no le gusta tener celulitis, y que pese a tener hábitos saludables no se va, sabe que se trata de algo normal que aqueja a todas las mujeres.

A fines de septiembre, la joven publicó un potente post acerca del cuerpo y el respeto. "Sí, tengo celulitis. Tomo mucha agua, como sano, hago deporte y ahí está, no se va!! 🤷🏼‍♀️ No voy a decirles amen su celulitis porque sería engañarme y engañarlas… en realidad no la amo y no la amaré, simplemente vivimos juntas", escribió junto a una foto donde aparece en la cima del cerro Manquehue.



Daniela Castro deja ver la poca celulitis de sus piernas. - Instagram

La influencer llamó a dejar de criticar al resto y vivir en un entorno de respeto. "Les recomiendo cuidarse, amar al resto, no juzgar, no hacer prejuicios, evitar el cahuín, tomar consciencia de lo que piensan y de lo que hacen. Ser consecuentes con lo que dicen y hacen, eso si nos hace mejores personas y eso si es amor propio", finalizó.



