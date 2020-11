Fer Figueroa repasa su relación con Joche: "Me afectó mucho la violencia psicológica"

En mayo del 2018, Joche Bibbó anunció el fin de su relación con Fer Figueroa con una publicación en redes sociales. El argentino compartió una fotografía de ambos, junto a un mensaje en el que agradeció los años que pasaron juntos. Sin embargo, la ruptura dio un gigantesco vuelco cuando la joven contó los verdaderos motivos de su separación.

"Con Joche se terminó por todo lo que conté, pero también hay otros temas, que son temas graves. Yo siento como mujer que quizás lo debí haber detenido antes. Hubo episodios de maltrato verbal que yo aguanté", dijo, agregando que "ahora que está tan en boga el acoso y el abuso hacia la mujer, y la lucha de nosotras para que esto pare, quiero decir que yo también lo viví y mi relación con Joche se terminó fundamentalmente por eso".

Ahora, Fer Figueroa volvió a hablar del tema en conversación con Jordi Castell, reafirmando que sufrió violencia verbal durante su relación. "A mí me afectó mucho la violencia psicológica. A veces puede afectar más la violencia psicológica para una persona que tiene problemas de autoestima. Yo en ese minuto tenía muchos problemas de autoestima. Y más estando con una pareja que obviamente te traía inseguridades todo el tiempo", partió diciendo.

“Yo era muy chica cuando partí con él. Tenía 19 años y él era mucho más mayor que yo. Yo de un mundo que no era de la tele y él en un mundo que sí era de tele, obviamente eso me traía muchas inseguridades. Y él cuando me hizo esa violencia como psicológica me afectó demasiado", agregó.

Consultada por sus problemas de autoestima, Fer Figueroa explicó que "mucha gente se pregunta lo mismo porque dicen 'ella es tan linda, tan flaca, tan regia, ¿cómo va a tener problemas de autoestima?'. Pero lamentablemente desde muy chica siempre tuve muchos problemas de autoestima porque en México tuve muchos problemas en el colegio".

"Me afectaba cualquier cosa que tuviera que ver con mi peso, porque soy extremadamente flaca y nadie entendía que esa es mi contextura y soy delgada de familia, o porque era muy alta, las piernas flacas. No tenía la autoestima muy alta y con todo este tema de esta relación me afectó el triple. Pero gracias a eso aprendí demasiado y aprendí a quererme. Y todavía sigo en ese trabajo de quererme como soy y de aceptarme como soy, así que todo fue un aprendizaje", agregó.

En este sentido, explicó que vivió situaciones que "obviamente que ahora no lo permito. En ese momento era mi primera relación, mi enamoramiento. Tenía 19 años, duré casi cinco años con él y para mí iba a ser el amor de mi vida. Entonces, dentro de lo madura que era, era muy inmadura".

"Gracias a esa relación aprendí que me tengo que querer como soy. Que para que me respeten me tengo que respetar yo primero. Me tengo que querer yo primero para que me quieran. Me costó mucho, pero puedo decir que poco a poco voy aprendiendo más de mí también y feliz con lo que estoy formando", cerró, revelando que se encuentra en una relación y que prefiere mantenerla en privado.

