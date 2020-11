El conmovedor gesto de Hassam con su mamá desde que ella falleció

View this post on Instagram

#tbt El año pasado por allá en Marzo, tuve la fortuna de subir a mi mamá al escenario al final del show. Decía que mis triunfos también eran suyos, se emocionaba con los aplausos y hasta defendía a Alin del Bullying. 😊 Desde que se fue, traté de que en cada presentación en la primera fila quedara una silla vacía, una silla para Lucía, una silla para que su risa me siguiera acompañando hasta la última función.