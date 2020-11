Amparo Grisales se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del país. Amparo Grisales se enfrentó a Vicky Dávila y defendió el cannabis

Para nadie es un secreto que constantemente da de qué hablar por su belleza y su edad.

Esto, debido a que actualmente tiene 64 años y se destaca por su físico.

La actriz despierta odios y amores en redes sociales, esto, debido a sus creencias frente a varios temas.

Ahora, en Colombia se ha convertido en tendencia durante esta semana la marihuana.

Esto, debido al proyecto rechazado por el Congreso de la República, en el que se buscaba legalizar el uso del cannabis recreativo.

El tema ha sido polémico y la periodista Vicky Davila ha hecho varios trinos que han sido muy criticados.

Me alegra que no haya marihuana recreativa. No quiero que niños y jóvenes se “recreen” así. ¿Quién dijo que marihuana es recreativa?, ¡por Dios!. La marihuana es otra maldición disfrazada de inocencia. Cuántos empiezan por ahí y siguen con cocaína y otras porquerías.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 4, 2020