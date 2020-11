Vocalista de La Combo Tortuga revela detalles de su relación con la actriz Karla Melo: "Ella se me declaró"

Detrás de toda pareja hay una historia sobre cómo sucedieron las cosas. ¿Quién dio el primer paso? ¿Cómo se conocieron? Estos son los detalles que contó el vocalista de La Combo Tortuga, Manuel "Dunga" Caro, sobre su relación con la actriz Karla Melo.

Tal parece que el destino, y ciertas estrategias, se combinaron para que ambos artistas compartan juntos ahora su vida personal y profesional. El talento y belleza de la artista tenían al cantante comiendo de la mano, sin embargo, a él ni se le pasaba por la cabeza expresar lo que sentía.

Vocalista de La Combo Tortuga cuenta su historia de amor

A través del programa "Bonustrack", transmitido por Radio Agricultura, "Dunga" Caro afirmó que Karla Melo representaba su "amor platónico". "Yo la conocí en la serie 'El Reemplazante', yo era fanático de la serie", detalló el intérprete, confesando que pese a verla por primera vez, cuatro años más tarde fue cuando logró interactuar con ella.

Pasado el largo tiempo, el vocalista de La combo Tortuga se encontraba en las grabaciones de un nuevo videoclip y contaban con varias actrices para participar, en el grupo estaba Karla Melo. "Como yo estaba de enamorado, pues dije que tenía que ser la Karla, porque venía de la serie y era más popular. Y ya po', me la compraron", contó.

"Luego estaba nervioso porque yo tenía que salir como pololo de ella. Y yo nunca había dado un beso en teleserie y nada, pues no sabía. Me ponía hasta rojo porque me daba vergüenza", confesó "Dunga" Caro.

Sin embargo, a partir de ese momento todo surgió de forma más natural. "Nos conocimos y nos hicimos buenos amigos".

La declaración de amor

El vocalista de La Combo Tortuga no tuvo pelos en la lengua para aceptar que fue Karla Melo quien optó por avanzar en la relación y declarar su amor. "Yo como no que no daba el paso y ella se me declaró a mí", dijo el cantante.

El inolvidable momento surgió en la comuna de Copiapó, cuando se encontraban en un concierto. "Hablábamos harto y cuando me dijo que le gustaba no lo podía creer. Le conté a mi amigo y tampoco me creía", relató.

Con esta imagen, Karla Melo felicitó a "Dunga" en su último cumpleaños - Instagram @karla_melo_

"Yo no estaba ni ahí en que eso iba a pasar. Yo me conformaba con ser su amigo y conocerla y ya pues, buena onda", afirmó "Dunga" Caro, que ahora vive una relación real con quien fuera su amor platónico.

Sobre los trabajos profesionales y videos musicales, el intérprete sinceró que "es muy bonito haber grabado con ella porque además me ayudó mucho en el tema actoral" (…) "Siempre me daba algunos tips y era súper bien", afirmó el vocalista de La Combo Tortuga.

Sus redes sociales

Karla Melo maneja mayor cantidad de seguidores en Instagram (759 mil) que Manuel "Dunga" Caro (155 mil) y aunque no suelen publicar muchas imágenes juntos, el cantante aseguró en la entrevista que están "muy bien, súper bien". Tal parece que a la pareja le gusta mantener su vida personal al margen de las redes sociales.

"Partamos la semana como se debe, chicas", escribió en su más reciente imagen - Instagram @karla_melo_

