Teresita Reyes recuerda su beso con Don Francisco: "¡Guácala!"

La actriz Teresita Reyes estuvo como invitada en el programa Sigamos de Largo, en donde habló sobre su adicción a las máquinas tragamonedas y el radical cambio físico que experimentó tras ponerse una banda gástrica. También se refirió a algunos de sus momentos en televisión, como el beso que se dio con Don Francisco hace algunos años.

Sus palabras surgieron luego que recordara la gran cantidad de besos que le ha dado a los famosos en los programas de televisión. En este contexto, le mostraron un video en el que aparecía dándole "piquitos" a Yerko Puchento y otras figuras como Álvaro Salas y Don Francisco.

Tras revisar el video, Maly Jorquiera se refirió a su beso con el reconocido animador, indicando que lo notó bastante interesado. "El único que te agarró pero firme, que todos lo vimos, fue Don Francisco. Se pasó, te tenía ganas hace años", dijo entre bromas.

"Nooo, se fue al chancho. ¡Guácala! Digamos las cosas como son", comentó Teresita Reyes. "Mario siempre pensó que yo andaba detrás de él. No sé por qué pensaba eso porque… Atroz. Mira cómo aleteaba… Pero estaba en la tele y no podía… Pero los demás, todos me gustaron", agregó la actriz.

Teresita Reyes por beso con Don Francisco - Canal 13

Por otra parte, aseguró que Rafael Araneda "tenía una boca exquisita" y que a su marido nunca le importó que realizara este tipo de actividades. "Yo era la celosa. Me daban ataques de celos. Él jamás", reconoció, indicando que se sentía molesta cuando este miraba a otras mujeres.

