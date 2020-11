La otra predicción de Pipe Bueno y Luisa que dijo la clarividente

View this post on Instagram

Definitivamente un día que no olvidaremos!! Mi amor… @luisafernandaw qué fuerte fuiste durante esas 18 horas que nos tomo esta gran odisea, te admiro mi vida, y a ti @capetomejia50 solo me queda decirte gracias por tu profesionalismo y haber tomado las mejores decisiones en los momentos difíciles, seguramente nuestro hijo sabrá la historia de ese gran día, que aunque no todo fue color rosa, finalmente salimos victoriosos.