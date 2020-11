Kenita Larraín predice cambios positivos para el próximo año

Este martes María Eugenia Larrían fue invitada a conversar con Martín Cárcamo a su programa vía Instagram live Almorzando con el Rubio. En esta instancia la numeróloga volvió a hablar sobre el futuro del planeta y lo que podría pasar de aquí a fin de año, y durante el próximo.

"El 2021, así como este año, se caen las estructuras, y los paradigmas, tenemos un gran desafío todo el año, hasta que termine", aseguró.

Para Kenita, el próximo año podría ser positivo en varios aspectos. "El próximo año estamos llenos de cambios y transformaciones. Es el 5, es Mercurio. Entonces es súper bueno, ya sea a través de la numerología o a través de lo que a ustedes les haga sentido, poder conectarnos con nosotros, mirarnos y poder ir evolucionando y sanando, para estar más felices, más sanos también, porque siempre las emociones negativas nos van a bajar el sistema inmunológico", aseguró.

"Si queremos estar más power tenemos que estar en vibración más alta. Mientras más nos amemos a nosotros mismos menos problemas físicos o enfermedades, dolencias vamos a tener”, aconsejó.

Otras predicciones

Este anticipo se suma a otras predicciones realizadas por la ex modelo, quien a mediados de septiembre aseguró que la pandemia nos cambiaría para siempre como seres humanos, y afirmó que los "eventos transformadores" todavía no han finalizado.

En el programa Sigamos de Largo de Canal 13, Kenita reveló que dentro de lo que se viene "se habla del despertar de los seres humanos", y agregó que los humanos no estamos solos en el universo.

"Muchas veces nosotros le pedimos al universo y esperamos que nos dé las cosas que queremos, pero la mayoría de las veces nos da las que necesitamos. Y era necesario todo esto que está ocurriendo", aseguró Larraín respecto de la pandemia.

"Es el momento para conectar, para conectar con nuestra infancia, con todos nuestros dolores, los duelos que no hemos hecho. Es el minuto. De verdad, mientras nosotros estemos mucho mejor internamente, todo lo que pase afuera nos va afectar menos", agregó.

La numeróloga está convencida de que las personas no retomarán su vida como antes. "Escuchando a personas, creen que van a volver a lo que teníamos antes y numerológicamente no va a ser así. El mundo que nosotros conocimos antes ya no existe y no va existir. Lo dicen los mayas, lo dice la numerología".

Larraín fue enfática en señalar que los cambios no han terminado y la "normalidad", no será la misma de antes. "La persona que está esperando que a partir de ahora, que supuestamente ya podemos salir de las casas en algunas comunas, que vamos a volver a lo que teníamos antes, no va a ser así. Vamos a tener muchos cambios", explicó.

En esa oportunidad, la ancestróloga anticipó que un evento podría ocurrir en el mes de diciembre. "Se habla del gran evento, que es a partir del, seguramente, como el 21 de diciembre, donde se va elevar muchísimo la energía. Donde se habla del despertar de los seres humanos", reveló.

