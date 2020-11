Jorge Valdivia sorprende a Daniela Aránguiz con romántico regalo: "Para hacer mi día más feliz"

Durante las últimas semanas, Daniela Aránguiz se ha convertido en el centro de atención debido a sus declaraciones en programas como Live Me y Sigamos de Largo, en donde habló sobre su vida personal. Uno de los hechos que abordó fue el episodio de infidelidad que sufrió por parte de su esposo Jorge Valdivia en el año 2011.

En aquel entonces, la ex bailarina se encontraba pasando por un complicado momento, puesto que su hijo estaba hospitalizado en la clínica por adenoflegmón, una infección a los adenoides. "Pasé la Navidad con él en la clínica y todo. Yo estaba en la clínica, muy mal, porque yo estuve muy mal por mi hijo. Lo veo y el suero, la cuestión, conectado a no sé qué, una guagua de un año. Y estoy viendo tele, y sale una niña hablando que me habían sido infiel con esta niñita", dijo.

"Yo quedé en shock, porque me estaba enterando de una huevada por televisión, y mi hijo así. Y yo viendo la tele, y quedé como en shock", agregó. Días después, protagonizó un tenso enfrentamiento vía redes sociales con el periodista Sergio Rojas, quien señaló que la ex bailarina "podía poner una automotora por tantos perdonazos que había hecho".

Daniela Aránguiz recibió un romántico regalo

Luego de sus declaraciones y la polémica con el periodista de Me Late, Daniela Aránguiz mostró el romántico regalo que recibió por parte de su esposo Jorge Valdivia. Se trata de un gran ramo de flores, presentado en un jarrón y acompañado por una carta.

La ex bailarina grabó una serie de videos enseñando el detalle y se acercó para leer la carta. Esta contenía un mensaje del futbolista, señalando que "la distancia impide un beso, pero jamás impide un sentimiento". "Te amo @jorgitovaldivia", escribió Aránguiz en el clip.

