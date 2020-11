J Balvin sufre ansiedad y depresión: "Soy más vulnerable que muchos de ustedes"

Un trastorno psicológico como la ansiedad y depresión no distingue fama, dinero ni personalidades. Esta condición puede atacar a cualquier persona y esta vez le tocó al cantante J Balvin, quien desde un video decidió compartir con sus seguidores la situación que está afrontando.

Pese a tener más de 44 millones de seguidores en Instagram, y tal como él mismo lo describe, el artista no deja de ser un humano. La ansiedad ataca la mente con sentimientos de pánico, preocupaciones excesivas, inquietud, fatiga y estrés. A partir de ese momento inicia una lucha donde el paciente intenta aplacarlo sin depender de medicamentos.

Todos estamos acostumbrados a un J Balvin que la rompe sobre los escenarios, con ocurrentes atuendos, cambios de look y creando oportunidades para impulsar la música urbana. Es difícil imaginarse que el intérprete de "Mi gente" esté atravesando esta dificultad emocional.

El artista reveló que no es primera vez que debe enfrentarse a su situación emocional - Instagram @jbalvin

J Balvin le habló a sus fans

Y precisamente por la cantidad de 'followers' que maneja, el de Medellín decidió grabar un video para contar qué está ocurriendo. "Sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano, pero es que he tenido mis pruebas (de vida), y en este caso me tocó otra vez la ansiedad y un poco de depresión", contó el artista de 35 años.

Desde sus 'stories' en Instagram aclaró que no es una persona que le gusta "actuar ni fingir felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes".

Asimismo agradecidó el apoyo para quienes han estado conectados con él enviando sus mensajes de apoyo. "Espero que pronto pase ya la tormenta y allí estaré aquí con todos ustedes ya haciendo chistesm, porque actuar… no soy pa' eso, uno debe ser real y compartir lo que siente", expresó J Balvin.

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y le recomendaron alimentar su vida espiritual. "Busca a Dios y con seguridad todo va a mejorar", le dijo un usuario en las redes sociales. Otros se identificaron con él, afirmando que "lo peor de la vida es sufrir de ansiedad y depresión". "Yo no he podido superar esto", sinceró un seguidor.

Estreno de "La Luz"

Junto al panameño Sech, cantante de recientes éxitos en el reggaetón, J Balvin estrenó su nuevo sencillo "La Luz". El tema fue trabajado por distintos productores y habla del poder del baile en el arte de la seducción.

El videoclip fue lanzado el pasado 31 de octubre y ya suma más de 6 millones 500 mil reproducciones.

J Balvin cuenta con numerosos premios durante su trayectoria artística. Tiene una infinidad de nominaciones, sin embargo, sus galardones se resumen en cuatro Grammy Latinos (pendiente los de 2020), un trofeo en los Billboard Music Award y ocho en la edición latina del evento.

Además, ha ganado en once oportunidades en los Premios Lo Nuestro y un par de veces en los Premios Juventud. En 2019 se impuso como Artista Latino Favorito en los American Music Awards y repitió cinco veces en la edición latina. Se consagró en 2018 en dos categorías de los MTV Música Awards y por si fuese poco tiene un Récord Guinness gracias al tema "Ginza", como la canción con mayor duración en el primer lugar de las listas de Hot Latin Songs de Estados Unidos.

El cantante de 35 años se ha convertido en ícono mundial de la música urbana - Instagram @jbalvin

