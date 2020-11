Fran García-Huidobro realiza potente reflexión en el día de su cumpleaños: "Pude no llegar a hoy"

Este 4 de noviembre, Fran García-Huidobro celebró su cumpleaños número 47 compartiendo un especial mensaje en redes sociales. Recordemos que la animadora enfrentó un complejo momento de salud a fines del 2019, debido a una insuficiencia renal que la tuvo 20 días internada en la Clínica Alemana.

La causa del malestar fue una bacteria que ingresó a su cuerpo, debido a la mala alimentación y bajas defensas. "Es súper heavy cuando te dan de alta y piensas casi me morí, pero no fue así porque le puse ene ganas", dijo en una entrevista.

Cumpleaños feliz

Debido al complicado momento que enfrentó a fines del año pasado, Fran García-Huidobro quiso agradecer el hecho de estar viva. Para esto, compartió un video en sus historias de Instagram, en el que reconoció que le ha puesto un particular interés a este cumpleaños debido a que pensó que no iba a poder celebrarlo.

"Sé que le he puesto harto color a este cumpleaños y quiero explicarles un poco por qué. No es una fecha especial que voy a cumplir 50 o un cambio de folio o algo así. Es solamente que yo pensé que no los iba a cumplir, que mi epitafio iba a terminar en los 46", partió diciendo.

En este sentido, explicó que este año "ha sido para mí un regalo. Cada día, cada mañana, cada situación que me ha pasado, la he disfrutado con la certeza de que podría no haberla vivido". "Así que perdonen que me emocione un poquito pero es un poco por eso, porque pude no llegar a hoy. Es muy especial para mí este cumpleaños y me han llegado varios regalos y muchos saludos. Así que gracias y espero que me sigan llegando. Besos para todos", cerró.

Fran García-Huidobro en su cumpleaños - Instagram

