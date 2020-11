A lo Coté López: Faloon Larraguibel lanza su propia línea de bikinis con ella como modelo

La pandemia ha ayudado a que muchas personas se atrevan a emprender. Este es el caso de Faloon Larraguibel, quien se lanzó con su propia línea de trajes de baño y bikinis.

Aunque recién contó la noticia en sus redes sociales, la ex participante de Bailando por un Sueño, sorprendió en su cuenta de Instagram con una foto correspondiente a una sesión de fotos en la que aparece posando con un bikini fluor.

"PRONTO! @faloonlarraguibelcollection", escribió la influencer.

Faloon Larraguibel posa un bikini de su colección.

Sus seguidores quedaron encantados con imagen y la felicitaron por la iniciativa. "No me sorprende Faloncita!! Siempre has sido una mujer luchadora… Te felicito!!", "Me encantaaa", "A noooooo estupenda 👏👏, "Felicidades faloon me encanta como eres una mamá al 100% y siempre me vas dejando una enseñanza y ahora con un nuevo proyecto te felicito", fueron algunos de los comentarios.

En el Instagram de su marca todavía no se puede ver la colección de ropa, aunque la ex modelo ya compartió el logo de su tienda.

"Estoy feliz de contarles que en poquito tiempo más verán algunas cositas en las que he estado trabajando este último tiempo! "Con mucho cariño para todos ustedes Pronto!!!Lanzamiento de una nueva marca", adelantó en sus redes sociales.

El secreto de Faloon

De de los comentarios que recibió la rubia por su nuevo emprendimiento, el que más se repitió es cómo consigue mantenerse en forma. "Cómo puedes tener 3 hijos y estar así de regia", le escribió una usuaria.

Tiempo atrás, la joven madre de tres hijos reveló que la disciplina, comer saludable y hacer ejercicio eran la clave. "Muchas me preguntan cómo lo he hecho para tener un vientre plano, en especial después de tres hijos", comenzó relatando en su cuenta de Instagram para explicar cómo se cuida.

"Chiquillas, nada es gratis ni fácil… eso que dicen “es pura genética” no es así en especial después de los 30", agregó.

La influencer detalló por puntos lo que hace:

– Perseverancia⁣

– Ejercicio⁣

– Tomar mucha agua⁣

– Olvídate de las bebidas con azúcar⁣

– Relájate (O al menos inténtalo)⁣

– Come despacio, mastica varias veces.⁣

– Come alimentos fermentados como yogurt de pajaritos, kombucha, chucrut, etc. (Esto está muy de moda en Europa)⁣

Larraguibel recomendó incluir en la dieta alimentos fermentados por su alto valor nutritivo. "El consumo de alimentos fermentados ayuda al organismo a absorber mejor los nutrientes, y el alto contenido en probióticos, que son bacterias buenas que ayudan a restaurar la flora intestinal, el sistema digestivo y mejoran la salud del sistema inmunológico", finalizó.

Faloon Larraguibel comparte su secreto para un vientre plano

