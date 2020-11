Chantal Gayoso sobre su relación con Thiago Cunha: "Había sufrido mucho, entonces no quería"

Aunque en un principio negaron los rumores que los vinculaban, finalmente cedieron al amor. Chantal Gayoso y Thiago Cunha confirmaron su relación y hoy se muestran más unidos que nunca. Hace unos días, la pareja regresó de Brasil, a donde viajaron para que la joven pudiera comprar productos para su nuevo emprendimiento y visitaron a la familia del bailarín.

Consultada por su nueva relación, la ex integrante de Rojo aseguró durante el programa Pijama Party, conducido por Martín Cárcamo, que "ha sido todo muy complicado en la cuarentena, es todo muy nuevo. Vivir un amor en pandemia es raro porque no hay momentos para salir a divertirse en otros lados. Solo estar en casa y hablar harto por teléfono. Pero siento que ha pasado mucho aprendizaje por nosotros, lidiar con muchas cosas".

"Yo soy modo zen, pero nos ha tocado apoyarnos entre nosotros mucho. Cuando vuelva todo a la normalidad estamos todos capacitados para soportar cualquier cosa", agregó, para luego referirse al viaje que realizó con Thiago Cunha. "Fue distinto también (el viaje a Brasil), fue súper inesperado. Planeamos el viaje, lo hablamos un día y ya estaban los pasajes comprados. No tuve mucho momento de analizarlo, de saber a qué iba, pero fue todo genial", dijo.

"Me da lo mismo la edad"

Chantal Gayoso detalló que durante la visita, conoció al papá, un hermano, un tío y algunos sobrinos del bailarín. "Traté de comunicarme lo mejor posible. Igual ya me acostumbré a entender. No hablo, pero entiendo lo que hablan, o si no Thiago me va diciendo. Son todos un amor", comentó.

Además, explicó que su diferencia de edad con Thiago Cunha no es tema. "Me da lo mismo la edad. Siempre he estado con personas mayores a mí, nunca con menores, pero siento que es por mi mentalidad. Siempre estoy enfocada en mis cosas, en avanzar lo más posible, soy muy trabajólica y pienso mucho las cosas. Creo en que si voy a estar con alguien debería ir a la par conmigo, o que tenga los mismos ideales para que tenga que compartir las mismas cosas", dijo.

El flechazo

Según contó Chantal Gayoso, al principio no le llamaba la atención Thiago Cunha. "Era un hombre normal. Y me da lo mismo, no me fijaba en eso (lo físico). Yo ensayaba, quería ganar y trataba de ponerle harta atención. Y él me buscaba después de los ensayos, pero quería ir rápido", dijo, indicando que se empezaron a enviar videos y que cuando llegó la pandemia hablaron cada vez más seguido.

"Cuando me dijo si podíamos salir yo dije 'igual estoy soltera, podría'. Pero dije 'no quiero entrar a una relación', porque había sufrido mucho, entonces no quería, no creía en el amor. Y después me dijo otra vez y yo dije 'ya, porque no tengo que darle ninguna explicación a nadie, no voy a hacer nada malo, me voy a permitir salir con alguien, aparte es mi compañero de trabajo'. Entonces dije 'sí"", contó.

También aseguró que tenía ciertos prejuicios en torno al bailarín. "Después lo conocí y es distinto, completamente distinto, y vivimos una realidad muy linda. Nos conocemos súper bien y ha sido todo muy lindo. Hay que seguir paso a paso y vivir el momento. La base es la comunicación y nos ha funcionado", aclaró.

Ver más

Vesta Lugg confirma su relación con futbolista chileno: "Tenemos una relación sana y bella"

Raquel Argandoña sorprende con íntimo detalle sobre su relación: "Voy al grano al tiro"

Jean Philippe Cretton comparte romántico video de sus vacaciones con Pamela Díaz