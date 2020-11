Montserrat Ballarin celebra los cuatro meses de su hijo con tierna imagen

View this post on Instagram

A 4 meses de la llegada de este rayito de sol, les comparto información que me parece importante de difundir. . Atenttis mamás y papás recientes o futuros, porque el alza que realizan las Isapres al momento de inscribir a sus hijos como carga es ILEGAL. Así que si están embarazados, o hicieron la inscripción de su [email protected] en la Isapre hace menos de 2 meses, contáctense con @nacimientosinalza Ellos los pueden asesorar y evitar ese alza ILEGAL. . Buen martes a [email protected] Y felices 4 meses Silvestre de mi 🖤!! Bendecidos somos de ser tus padres. . #MasSalud #MenosAbusos #NacimientoSinAlza