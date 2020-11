Teresita Reyes y su radical cambio físico tras ponerse una banda gástrica: "Fue terrible"

Durante su participación en Sigamos de Largo, Tereista Reyes habló sobre su título de Campeona Nacional de Tragamonedas, la escena de Machos que generó una gran repercusión mediática y el radical cambio físico que experimentó al someterse a una cirugía.

Sobre esto último, la actriz reveló que una de las personas que la motivó a operarse fue Jorge Zabaleta. "Me dijo 'estamos muy preocupados por ti, Tere. Que te pueda pasar algo, te vimos súper agitada. Adelgaza un poco, te puede hacer mal, te puede pasar algo'. Y él estaba muy emocionado diciéndolo", contó.

Teresita Reyes en Sigamos de Largo - Canal 13

La conversación que tuvo con el actor, provocó que reflexionara en torno al tema y finalmente decidió someterse a una cirugía auspiciada por el programa Diagnóstico, de Canal 13. "Canal 13 me pagó todo. Me hice la operación y fue terrible porque los primeros tres años…", comentó la actriz, quien llegó a pesar 117 kilos.

"Yo me puse la banda gástrica, que es como un hilo que te amarra la boca del estómago, entonces te dejan una cosita así (pequeña) para que te pase la comida, y se demora una enormidad. Si tú te olvidas de comer muy lento, te queda acá y vas a vomitar al baño", agregó sobre su experiencia tras el procedimiento.

Teresita Reyes, además estuvo con nutriólogo, psicólogo y tuvo que cambiar su mentalidad. "Esto es algo de la cabeza, tú tienes que cambiar todo el switch", explicó.

Un cambio radical

Luego de hablar sobre los cambios que hizo tras la operación, Teresita Reyes habló sobre el radical cambio que experimentó. Y es que pasó de 117 kilos a pesar apenas 56. "Cuando me vi hace poco, hice me acuerdo Eres mi Tesoro, que la están repitiendo, ¡era una vieja! Ahora parezco 30 años más joven de lo que me vi ahí y dije '¿cómo no me di cuenta?"", comentó.

"Eso pasa con la bulimia, con todo esto, no te das cuenta. Tú te sigues sintiendo igual de gorda. Yo me sentía fantástica. Una cinturita así, talla 38… Horroroso. Me veía realmente mal, fea", agregó, indicando que solo se dio cuenta de su estado cuando se vio en la televisión.

Finalmente, contó que se sacó la banda gástrica y comió todo lo que pudo. "Tortas de merengue, maní, almendras, los turrones, los churrascos así, la mayonesa chorreando (…) Pero ya estamos bien. Estoy en un peso que me acomoda, me siento bien. Estoy en 68 y lo encuentro la raja", aseguró.

Teresita Reyes en Sigamos de Largo - Instagram

Ver más

"Me gusta cerrar ciclos": Raquel Argandoña sorprende con cambio de look

Adele reaparece y habla de su gran transformación con sentido del humor

Rob Kardashian se quita la camisa para un día de piscina y muestra su transformación tras bajar de peso