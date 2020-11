“¡Tápate!”: Jean Philippe Cretton cela a Pamela Díaz por video en bikini

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton ya no esconden su amor en redes sociales. Muy por el contrario, ahora comparten fotos y videos juntos con total normalidad, luego de pasar meses escondiendo su amor.

Los tórtolos estuvieron disfrutando del sol, la arena y el mar. Eso, al menos, hasta este martes que amaneció nublado, con viento y lluvia.

La pareja que se levantó temprano a hacer ejercicio para poder disfrutar sin culpas de sus vacaciones, salió del gimnasio y estaba lloviendo muy fuerte. Sin embargo, eso no fue impedimento para que pudieran disfrutar de los amenities del hotel.

En una serie de stories, Pamela Díaz compartió un registro disfrutando del spa en bikini. "Ya pipol, estamos en el spa, cáchense el gym, terrible de mina", señaló, cuando fue interrumpida por Jean Philippe que le dijo en tono de broma: "¡Tápate!, tápate un poco", mientras la tapaba con su kimono.

"No quiere que muestre, se va a tener que acostumbrar no más, ¿sí o no? Es tan amoroso", respondió Pamela entre risas.

Puedes ver las historias aquí:

Pero estas stories no han sido los únicos registros donde se les ha visto interactuar como pareja. El animador y músico compartió un video en el que aparecen muy cariñosos.

Se trata de un registro tomado durante la noche, en el que la animadora de Chilevisión aparece besando al comunicador en la mejilla. Jean Philippe acompañó el breve clip con la descripción "😍😍@pamefieradiaz", dando cuenta de su buena relación.

Las reacciones

Como era de esperar, el video generó una gran repercusión en redes sociales. En Instagram, plataforma en la que fue compartido, acumula más de 500 mil reproducciones y más de 9 mil comentarios.

"Diosito hazme de nuevo y llámame Pamela Díaz", dijo una persona. "Me encantan!!!!! Hacen una hermosa pareja, además ambos están como quieren , en su mejor momento", señaló otra.

También recibieron mensajes por parte de algunos famosos como Javiera Contador. "Guapos!!💜❤️", puso esta, mientras que Ingrid Cruz escribió "Tremendos🤟🏼❤️".

"Esa es mi negra! Y yo fui testigo número uno que no iba a tener nunca más un hombre!!! Te cayó del cielo hija!", escribió Yazmín Vásquez, a modo de broma.

