Luz Valdivieso cuenta su técnica evitar el dolor durante un examen PCR

En el mundo del espectáculo los exámenes PCR se han vuelto casi rutina. Pese a cumplir una serie de protocolos sanitarios, los rodajes de las teleseries no pueden realizarse con mascarillas, por lo que los artistas deben realizarse el éxamen para prevenir contagios. Una de las artistas que lo vive casi a diario es Luz Valdivieso, quien ya retomó sus grabaciones en "100 días para enamorarse".

Las grabaciones teleserie de Mega estaba suspendida por la pandemia, pero en los próximos días iniciará nuevamente las transmisiones. Dentro de las normas para reducir el riesgo a un contagio por coronavirus está la exclusión de escenas con besos y los molestosos testeos a los protagonistas.

Sin embargo, el dolor que causa la prueba PCR no es un problema para la actriz de 43 años, quien ya implementó una técnica personal. La molestia es por la distancia que debe llegar el cotonete (hisopo) para obtener la muestra eficientemente.

Así luce la actriz a sus 43 años - Instagram @luzvaldiviesoactriz

Luz Valdivieso no siente "dolor" en los exámenes

La intérprete de "Antonia Salinas" en '100 días para enamorarse' comprende que no haya besos en las grabaciones, pero lo considera "complicado". "No tengo ningún interés en estar dándome besos con mis compañeros, pero igual es fome para el género que no existan", dijo en una entrevista para El Mercurio.

Pero lo que más llamó la atención en sus declaraciones fue la "estrategia" que descubrió para evitar que el examen PCR le cause dolor. "Respiro antes que me metan el cotonito y voy botando el aire de a poco. Te juro que así no duele", aseguró Luz Valdivieso, proponiendo la técnica a todos.

La actriz con casi 500 mil seguidores en Instagram sorprendió con sus palabras, pero regaló una idea para todos los que deban practicarse el famoso testeo.

En qué consiste el PCR

Como ha sido mencionado en infinitas ocasiones, el examen PCR determina si una persona, con síntomas y sin síntomas, arroja positivo o negativo por COVID-19.

El proceso consiste en introducir un palito de algodón en la cavidad nasal, y seguidamente la muestra se lleva a un laboratorio de microbiología. Según portales especializados, acá es donde se detecta o no el fragmento del material genético de un patógeno, en este caso del Coronavirus.

En algunos casos, por la sospechosa sintomatología, el paciente debe volver a someterse al examen. Esto para garantizar que efectivamente no es un caso positivo. El PCR solo puede practicarse por personal profesional y entrenado, ya que presenta un cierto grado de complejidad.

La artista se unió en campaña por los migrantes que debido a la pandemia quedaron sin trabajo y no pueden regresar a sus países - Instagram @luzvaldiviesoactriz

La trayectoria de Valdivieso

La vida artística de Luz Valdivieso se reconoce por sus numerosas telenovelas. Desde 2001 con 'Piel canela' introdujo su talento a la pantalla chica. Dos años más tarde comenzó a trabajar en TVN, donde ha desarrollado la mayoría de sus producciones. 'Los treinta', '16' y 'Alguien te mira' son algunas de las filmografías.

En 2018 se mudó a Mega donde actualmente participa en el elenco de '100 días para enamorarse'. Previo a esta teleserie, Luz Valdivieso era "Mónica Falco" en 'Casa de muñecos'.

También ha desarrollado algunas películas de producción local y en más de cinco obras de teatro. Por si fuese poco, la madre de tres hijos ha sido rostro de marcas comerciales como 'Hites', 'Head & Shoulders', 'Johnson' y ser la voz oficial del 'Banco Santander'.

