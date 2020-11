La contundente respuesta de Carolina Soto a quien la acusó de editar mucho sus fotos

Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas del país. La concreta respuesta de Carolina Soto a quien la acusó de editar mucho sus fotos

A diario hace parte del programa Día a Día, en el que entretiene a los espectadores.

Durante este fin de semana se fue de viaje con su compañera Carolina Cruz y sus familias.

En sus redes sociales compartieron varias instantáneas de sus días de descanso.

Como era de esperarse, las dos posaron en traje de baño.

Cruz presumiendo su embarazo con un traje de baño blanco con estampado de colores.

Mientras que Soto posó luciendo su figura en un bikini que resalta sus curvas.

Para nadie es un secreto que la presentadora cuida mucho su cuerpo y luce con confianza los trajes de baño.

Sin embargo, hubo un comentario que la acusó de editar mucho la instantánea.

Rápidamente, los seguidores de la presentadora la defendieron y argumentaron que "no necesita editar sus fotos".

De la misma forma, ella misma respondió al comentario.

"Gracias pero no deberías asegurar que use Photoshop porque no lo hago, y este es mi cuerpo ¡Así soy yo! las imperfecciones que veas son reales, no es que no sepa editarlas, besos".