Fran Sfeir se muestra al natural a tres meses de haber dado a luz: "Esta soy yo hoy"

Desde que se convirtió en madre por segunda vez, Francisca Sfeir ha estado disfrutando al máximo de su maternidad. Ahora la cantante compartió en sus redes sociales una reflexión acerca del cuerpo, el amor propio y la aceptación.

Los años, la maternidad y su carrera, le han dado a Fran la experiencia necesaria para vivir cada proceso de manera reflexiva. En esta oportunidad, la esposa de Juan Pablo Queraltó quiso ahondar en lo que se ha convertido en estos años.

"Esta soy yo hoy… sin maquillaje, sin filtros… sin pretensiones… con mi notorio sobrepeso, mis pechugas de lactancia, mis crecientes ojeras, mi pelo desordenado y mi fiel entusiasmo. Estoy aprendiendo a amarme", comenzó relatando.



"Así, hoy. Con mis virtudes y mis defectos. Mis aspiraciones, desde el idealismo más puro… hasta mi capacidad de adaptarme y aceptarme. Mi tolerancia a la frustración -no por eso sin llorar a sollozos- y mis incansables ganas de seguir cumpliendo sueños", continuó.

La artista terminó agradeciendo por lo vivido. "Mi eterno agradecimiento de lo que la vida me ha dado y mis infinitas ganas de más. Mi constante nostalgia de que “todo pasado no fue mejor”, pero es el que me trajo hasta aquí, me hizo quien soy… y me entrega cada día la más absoluta convicción de que el presente es el mayor regalo que uno puede tener… para ser feliz", finalizó.



Sus seguidores destacaron su belleza y le dejaron cariñosos mensajes. "Lindisimaaaaaaaaaaa por dentro y por fuera ❤️❤️❤️❤️", "Preciosa Fran y lindas palabras", "Eres una bella mujeres, gran mamá, esposa y profesional, eso es lo principal y lo verdaderamente importante ♥️😍", "Bellaaaa, eres máxima y maravillosa ❤️", fueron algunos de los cometarios que recibió.

Fran Sfeir se convirtió en madre por segunda vez en julio. - Instagram

Francisca Sfeir y Juan Pablo Queraltó recibieron a su segundo hijo a mediados de julio de este año. "Bienvenido Clemente a este amor de familia! junto a mi @fransfeir y Amador… que hermoso momento estamos", escribió Queraltó en su cuenta de Instagram.

La pareja se casó en 2017 y tuvieron a su primer hijo Amador en 2018.

Juan Pablo Queraltó y Fran Sfeir.

