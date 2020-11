¡Qué calor! Yazmín Vásquez muestra su tonificado abdomen al ritmo del reggaetón

Después de Halloween, muchas personas retomaron sus rutinas deportivas para ejercitarse y eliminar los dulces que comieron durante el fin de semana. Tal es el caso de Yazmín Vásquez, quien compartió un video post ejercicios bailando reggaetón.

La conductora de Milf apareció moviéndose al ritmo de "Qué calor", de J Balvin y Major Lazer, feat El Alfa. El registro fue acompañado por el mensaje "ayer me comí #halloween jajajajaja así que hoy día se entrenó!!!! #contravientoymarea".

Tras la publicación, Yazmín Vásquez recibió cientos de halagos por parte de sus seguidores. "Que manera de ser regia yazitaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", "¡Regia!", y "¡Estupenda! Y de las pocas de la TV que se ve linda sin maquillaje y filtros", fueron parte de los mensajes.

Por su parte, Renata Bravo, su ex compañera en el programa de TV+, comentó "jajajajajajajajajaja. ¡Rica!".

Las anécdotas de Yazmín Vásquez

La comunicadora suele compartir hilarantes historias de su vida. Recientemente, contó la historia del momento en que se enteró que estaba embarazada, cuando apenas llevaba cinco meses de pololeo.

Su testimonio surgió en el programa Almorzando con el Rubio, conducido por Martín Cárcamo, en el que reveló que le comentó a su pareja que tenía sospechas de estar embarazada. "'No', me dijo, '¡imposible!'. Entonces le digo 'pucha, pero es que sabes qué, me duelen demasiado las pechugas", dijo.

Tras practicarse un test, su pareja se acercó a ver el resultado. Sin embargo, cuando notó que no salía del baño, Yazmín Vásquez se acercó a ver lo que ocurría. "Le digo '¿estai bien?', y me dice 'no, ven'. Y yo veo esto, y le digo 'no, no, no, esta hueá está mala. De verdad, anda y cómprate otro"", contó sobre el momento en que salió positivo.

Ante la incredulidad en torno al test, compraron uno nuevo. No obstante, este arrojó el mismo resultado. "Yo no puedo tener un hijo contigo, si llevamos cinco meses pololeando. Nadie sabe lo que va a pasar", le dijo a su pareja. "Tenía miedo de decirle a mis papás que había quedado embarazada sin estar casada y todo eso", explicó.

Finalmente, contó que su pareja la invitó a contarle la noticia a sus padres a Villarrica. Actualmente, llevan más de 10 años juntos.

