Thiago Cunha tras sufrir parálisis facial: "A seguir adelante no más"

Un desafortunado momento es el que se encuentra viviendo Thiago Cunha, luego de sufrir una parálisis facial en el lado derecho de su rostro. El bailarín dio a conocer la situación a través de redes sociales, reconociendo que al principio sintió temor. Tanto así, que cuando no sintió su paladar por minutos, decidió acudir al médico.

El diagnóstico que le entregaron fue parálisis facial, por lo que actualmente se encuentra en tratamiento. Thiago Cunha explicó que no es primera vez que sufre esta condición, y aseguró que se encuentra bien pese a la situación. "Ayer tuve un pequeño problema con el lado derecho de mi rostro. Tengo parálisis facial suave. No es tan fuerte, gracias a Dios", dijo.

"Asusta un poco porque mi lado derecho no responde como mi lado izquierdo. Por momentos no siento el paladar ni nada", agregó, indicando que "no es la primera vez que me pasa algo así de grave. Yo soy un guerrero de Dios, nada me da miedo, al revés, me hace más fuerte y alguna enseñanza tengo que sacar de esto".

Posteriormente, el bailarín entregó un mensaje de ánimo. "A seguir adelante no más, ya me han pasado muchas cosas y yo siempre sigo adelante. Eso no me va a frenar, así que hay que seguir. Y si me quedo así, me quedo así no más", señaló.

Thiago Cunha y su nueva relación

Thiago Cunha - Instagram

A mediados de octubre, Thiago Cunha y Chantal Gayoso confirmaron su relación compartiendo un animado baile en Tik Tok. La pareja realizó una sencilla coreografía, pero todo cambió cuando en uno de los movimientos acercaron sus rostros para besarse. Al finalizar el baile, la joven se cubrió el rostro, pero el bailarín se acercó y la abrazó.

Posteriormente, el brasileño se refirió al tema durante una entrevista. "Me atraía a los ojos, pero me empezó a gustar después. Cuando conversamos durante la pandemia por Whatsapp y después por videollamada, una vez que ya había más confianza, me di cuenta de lo bonita que es por dentro", dijo sobre la joven.

"Tanto ella como yo no estamos para cualquier cosa. Tenemos algo serio. Lo que nos unió fue algo muy intenso, hay química también, no hay cómo negarlo. Pero presentarle a mi familia se dio naturalmente. A mis papás les gustó la idea porque saben como soy, no les voy a presentar a alguien por nada", agregó.

Consultado por Chantal Gayoso y Pedro, su hijo de 9 años, Thiago Cunha explicó que ambos se llevan muy bien. "Tengo una relación muy cercana con él, me cuenta sus cosas y yo a él. Mi hijo es bien maduro porque se cambió de país y con su madre nos separamos. Él entiende eso", contó.

