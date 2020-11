"Con eso no se juega": Rocío Toscano divide las redes sociales con su disfraz de Halloween

La celebración de Halloween siempre es una competencia por ver los mejores disfraces. La creatividad y el horror se suman para obtener una postal en redes sociales que sea inolvidable. Y esto fue lo que intentó Rocío Toscano, quien aprovechó su embarazo para ofrecer una imagen más que terrorífica.

¿De mal gusto? Podría ser, pero depende del sentido del humor de cada quien. Algunos de los usuarios soltaron carcajadas, pero otros cuestionaron la genialidad no apta para sensibles.

El disfraz de Rocío Toscano

La artista de 26 años simuló que su barriga está completamente abierta y se asoman unos brazos y piernas de bebé. "Se nos están escapando los cabros chicos", escribió junto a la imagen. "Hace años que no me disfrazaba. Que lo pasen bien, los que hagan algo", agregó.

Más de 62 mil 'likes' recopila la foto, que también suma más de 400 comentarios. "Trolleando a la guagua antes de nacer", expuso @dani_daac. Otros seguidores la calificaron de "loca" y "bacán", aplaudiendo su disfraz en la "Noche de Brujas".

Sin embargo, otros no se mostraron muy contentos con su hazaña. "No me gustó esa broma", expresó @mel.senta, mientras que @isabella26999 advirtió: "Chuuu con eso no se juega". Asimismo @borealic0 calificó la imagen de "perturbador".

Junto a Rocío Toscano, con una máscara del antihéroe "Venom", se ve a un hombre, quien se presume sería el padre de los mellizos. Cabe recordar que la actriz señaló con anterioridad mantiene con él una relación desde hace cinco años. Sin embargo, nunca había mostrado el rostro en resguardo de su privacidad.

Pero en unos recientes 'stories' de Instagram decidió darlo a conocer y se le vio arrecostada en su pecho.

Aunque no se ha revelado el nombre, esta sería la pareja de Toscano - Instagram @rociotoscanoactriz

Su doble embarazo

La noticia de que traería mellizos al mundo la contó a principios de octubre. La ex participante de la teleserie 'Verdades Ocultas' reveló para una entrevista que no esperaba un embarazo por partida doble. "No lo podía creer", dijo al portal Las Últimas Noticias.

"El año pasado fue muy distinto a este, estaba más niña. Al principio cuando me enteré del embarazo fue una sorpresa… y que eran dos, no lo podía creer", afirmó Rocío Toscano.

También expresó sentirse asustada con la noticia, ya que para la artista "los artistas en Chile estamos súper desprotegidos.". Sin embargo, aseguró que gracias al apoyo y consejos de su familia y pareja todo saldrá bien cuando nazcan los mellizos.

Cabe destacar que hace exactamente un año, la nacida en Buenos Aires fue internada de urgencia en una clínica debido a la urgencia de un embarazo ectópico. En aquel entonces fue su manager, Margio Favero, quien explicó que Rocío Toscano llevaba tres semanas con fuertes dolores abdominales.

"Es un embarazo no viable, pero con una hemorragia. Tuvimos que ingresarla de urgencia a pabellón y le encontraron un litro de sangre en el abdomen", señaló su representante.

Gracias a una ecografía se aclaró que el motivo del malestar era el también llamado embarazo extrauterino. La anomalía, según define la Clínica Mayo, se produce “cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero".

Superada la complicada etapa de su vida, Rocío Toscano volvió a sonreír y ahora espera a dos hermosos bebés.

La artista de 26 años anunció en octubre que espera unos mellizos - Instagram @rociotoscanoactriz

