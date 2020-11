Leonor Varela muestra el gesto de su hija con su fallecido hermano: "Esta conexión es mágica"

El pasado fin de semana, Leonor Varela y su familia celebraron Halloween. Sin embargo, la primera en hacerlo fue su hija Luna Mae, quien tuvo que ir disfrazada a su colegio con motivo de la fecha.

La pequeña usó un disfraz de vikingo. Sin embargo, el traje tiene un especial significado, ya que es el mismo que utilizó Matteo cuando tenía 5 años de edad.

Así lo reveló Leonor Varela a través de Instagram, en donde explicó lo ocurrido y describió la situación como una "conexión mágica".

"Casi Halloween y en la escuela ella decidió usar el mismo disfraz que su hermano usó a sus 5 años. Si deslizan, verán que esta conexión es mágica", puso.

Desliza para ver las imágenes:

Expandir Instagram Hija de Leonor Varela Instagram Hijo de Leonor Varela Previous Next



Leonor Varela y la muerte de su hijo

El pequeño Matteo falleció a los 5 años de edad tras una larga batalla contra la leucodistrofia. Se trata de una enfermedad degenerativa que generó varias complicaciones en su salud, y empeoró meses antes de su partida.

"Nos sentimos tan orgullosos de su legado de amor e inspiración. Y está demás decir que vivirá por siempre en nuestros corazones. Estos casi 6 años vividos juntos han sido un regalo", escribió la familia tras conocerse su fallecimiento.

Leonor Varela se ha referido en varias ocasiones a la partida de su hijo mayor. Primero lo hizo en el cumpleaños del pequeño, en noviembre, y luego meses después su muerte.

En septiembre pasado, habló sobre el momento en que decidió dejar ir a su hijo en el programa FRANcamente. "Yo creo que todas las mamás sentimos culpas (…) pero yo le pido perdón por no haber podido salvarle la vida, y eso es algo que nunca va a dejar de dolerme", dijo en el espacio conducido por Fran García-Huidobro.

"No me siento víctima. Siento que es algo que me tocó, muy duro, que me costó mucho aceptar, pero a partir del momento que yo entendí que esto es lo que él eligió, lo que él quiso, yo lo respeto", agregó, indicando que "dejar de tratar de salvarlo, fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Yo lo escuché a las 5 de la mañana, y sabía lo que había escuchado en mi corazón, y no pude decir las palabras por dos semanas".

Ver más

Patricio Herrera recuerda a Ítalo Passalacqua a dos años de su partida: "Me hace mucha falta"

"Su partida me sigue conmoviendo": hermana de Felipe Camiroaga lo recuerda con dos emotivas fotos a 9 años de su muerte

Famosos despiden a Patricio Frez tras su partida a los 64 años