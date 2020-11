Javiera Contador sufrió vergonzosa situación en un mall: "No sé si lo voy a poder superar"

El peor temor de muchos, fue lo que le ocurrió a una conocida actriz chilena el pasado fin de semana. Javiera Contador se paseó por un mall de la capital con una rotura en la parte trasera de su pantalón.

Así lo reveló a través de un video compartido en Instagram, en el que se refirió al hecho con lujo de detalles. Según explicó, todo ocurrió cuando fue al centro comercial para cambiar unos productos.

"Me acaba de pasar algo muy planchoso y necesito compartirlo con alguien. Compré por Internet unas cosas para el jardín y no era lo que necesitaba, así que lo fui a devolver", dijo.

En este contexto, señaló que hizo un montón de filas. "Me bajé del auto, hice una fila para que me dieran un ticket para las cosas del auto, hice otra fila larga, paciencia… Manteniendo el humor, la distancia social, qué sé yo. Me tocó, lo cambié y al lado había una cuestión como que te hacen llaves y todo", contó.

Mientras se encontraba en ese local, Javiera Contador aprovechó de comprar una pila. Sin embargo, su buen humor pasó rápidamente a vergüenza cuando una persona le comentó que tenía su pantalón roto en la parte trasera. "Estaba toda simpática y se me acercó una señora muy compungida, muy angustiada, así que dije 'tiene un problema"", señaló.

"Me dijo '¿te puedo decir algo, por favor?'. 'Señora', me dijo, y yo me sentí muy vieja. Le dije 'sí, dígame'. 'Tiene el pantalón roto atrás, muy roto'. Y me toco y claro, no era 'rotito' era el cachete, y justo hoy día ando con colaless, entero afuera. Entero afuera", agregó.

La respuesta de Javiera Contador

Luego que la mujer le comentara el detalle de su pantalón, la actriz explicó que si bien le dio vergüenza, intentó tomárselo con relajo. "Cachai que cuando te da tanta vergüenza, te pones como medio zorrón, como barsa, porque el nivel de vergüenza no lo puedes tolerar. Entonces no es llegar y ponerse roja, sino que es como superior. Como 'bueno, sí, es un poto, gracias"", dijo.

También pensó en cómo nadie se lo dijo antes. "Me quería morir. No sabía con qué taparme, no tenía nada para taparme. Me tendría que haber empelotado para arriba. Entonces caminando como pegada a la pared, fue… Todavía no lo supero, no sé si lo voy a poder superar nunca", aseguró, mostrando una imagen de su pantalón.

Revisa el momento aquí:

