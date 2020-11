Daniella Campos emocionada con regalo de sus enfermeras: "Me hicieron llorar"

A dos semanas de ser operada por los dos tumores que tenía en la cabeza, Daniella Campos mostró una gran recuperación en redes sociales. La periodista realizó una publicación luego de ser internada en la UTI por fuertes dolores tras la cirugía.

Se trata de un collage conformado por una pintura de girasoles, la fotografía de un ramo de girasoles, y otra en la que aparece junto a sus enfermeras. Según explicó, el ramo de flores fue regalo de las profesionales, quienes la sorprendieron en medio de su recuperación.

El detalle la emocionó al punto de las lágrimas, y así lo reveló a través de un emotivo mensaje. "Me hicieron llorar… En un respiro de crisis de dolor mis enfermeras me regalaron un hermoso ramo de girasoles… Siiiiiii los mismos que me pintó #michasconaexquisita para la clínica", dijo.

"Ya no puedo más estar separada de ti hija y si todo sigue así mañana podríamos volver a estar juntas", agregó, dando a entender que podría recibir el alta médica el próximo martes. Sobre su hospitalización, señaló que "estos pequeños gestos que en 10 días pude dejar en sus corazones, paga todo el dolor que ellas ayudaron a curar con su enorme vocación y amor por su trabajo…".

"¡Reconozco que el sacrificio que hacen a diario ellas, sin olvidarse nunca del cariño que tanto necesita el ser humano para recuperarse!", agregó.

Daniella Campos muestra el regalo de sus enfermeras - Instagram

Daniella Campos y sus tumores

A mediados de octubre, Daniella Campos reveló que le encontraron dos tumores en la cabeza. Sus declaraciones surgieron en entrevista con Jordi Castell, en la que señaló que enfrentaría una prueba difícil nuevamente.

" El lunes entro a pabellón a primera hora. Tengo dos tumores benignos en los frontales, en mi cabeza", dijo. "El tumor izquierdo que se llama mucocele, impactó ya el globo ocular y lo está desplazando, entonces estoy en una situación bien particular", dijo sobre el diagnóstico.

Además, se refirió al proceso que enfrentaría debido a los protocolos debido a la pandemia. "Esta pandemia además nos deja muy solos, entonces he tenido que enfrentar este tipo de cosas no con el afecto que uno está acostumbrado, de tus seres queridos. Y además entrai a la clínica sola y no puede ir a verte nadie", comentó.

